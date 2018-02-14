Любовные послания во времена смартфона

Пусть мобильный телефон и похоронил любовное письмо, зато он заново изобрел любовную переписку. Но возникает вопрос о защите текстовых сообщений и об истолковании их пунктуации, пишет журналистка Le Monde Гиймет Фор.

Я долго размышляла над тем, чтобы на старости лет жить за счет публикации своей любовной переписки. На данный момент против меня два препятствия: отсутствие лауреатов Нобелевской премии или экс-президента Франции среди моих партнеров по переписке и неважное техническое качество носителей моей информации, указывает автор. У меня есть компьютер, в котором я сохранила несколько отрывков из моей электронной переписки конца 1990-х годов, но он больше не включается.

Для любителей любовной переписки мое поколение не подарок. Оно не настолько хорошо владеет пером, как предыдущее, и не настолько технофильное, чтобы освоить приложения, позволяющие экспортировать сообщения с устройств временного хранения информации. Когда Агентство по охране окружающей среды и управлению энергией (Ademe) заодно с антропологами стало изучать причины, которые побуждают французов сохранять свои телефоны и компьютеры, обнаружилось, что многие из них боялись выбросить фигурирующие там сообщения - и вместе с ними свою жизнь. Моя подруга Юдит мне это подтвердила: "Я храню старые мобильники только ради того, что в них остались текстовые сообщения. Те, которые ты высматривала, ждала и которые утратили свою важность через несколько лет и даже через несколько месяцев..."

Клер-Мари архивирует свои электронные письма на жестком диске, но задумывается, где хранить старые жесткие диски. Даниэль поясняет, как она оценивает серьезность своих отношений. Мелкие истории остаются на жестких дисках. Большие любовные истории получают папку со своим именем в ее электронной почте: "Всего трое мужчин удостоились статуса папки в моем "Маке", - говорит она.

Историк Анн-Клер Ребрейян, автор книг "Говорить о любви и заниматься любовью", "Интимные письма с 1910 по 2010 годы", напоминает, что достоинством бумажной переписки являлось время, которое можно было посвятить своему письму. "Можно было писать его часами, скомкать, выбросить его и вновь написать другое... Кроме того, письмо также являлось предметом, который можно было тщательно украшать, к которому можно было добавить маленький амулет (бутон розы, листик клевера, прядь волос). Письмо женщины могло быть надушено духами, и получатель, нюхая его, мог в буквальном смысле почувствовать ее присутствие..."

Когда Мари сменила телефон, она попросила своего мужа экспортировать их сообщения в WhatsApp в свой компьютер. Она к тому же, нечаянно, сохранила часть интимной переписки своего экс-супруга, который нашел новую жену, имя которой начиналось с тех же букв, что ее имя, - по недосмотру функции автозаполнения Apple это переросло в трагедию, рассказывает автор статьи.

Доказательством тому, что данное поколение не слишком технофильное, служит неисчислимое число разводов, вызванных недостаточным овладением опции синхронизации устройств, считает Фор.

Серван вспоминает об одном любовнике, который ее предупреждал: "Я уничтожаю все и прошу тебя поступить так же...". Она, конечно, так не сделала. "Надо уничтожать свою переписку, - уверила мена одна адвокат. - Многие разводы начинаются с просмотра телефона. SMS и Facebook используются в судебных процедурах. Скриншоты тоже могут быть подшиты к делу. Это может считаться кражей переписки, но пока это используется...". В любом случае, мы никогда не говорим "я рылась", но "я наткнулась на...".

Некоторые предпочитают незамедлительно поставить заслон сомнительным отношениям. "Я последовательно подчищаю переписку. Как только я перечитываю сообщения и вижу, что они могут быть превратно истолкованы, я все стираю", - рассказывает Кароль. Нажать на "удалить" куда быстрее, чем идти рыться в картонном ящике и устраивать огромный костер, рассуждает Фор.

Американка Мишель Джаннинг, профессор социологии Колледжа Уитмен, изучала, что делают люди со своими любовными письмами, цифровыми или бумажными. Когда письма цифровые, людям все равно стоит усилий сохранить их следы, будь то путем скриншотов или использования приложения для их экспорта. Цифровые технологии ничего не облегчают. "Пойти и отыскать ящик в подвале, чтобы посмотреть, что там внутри, требует энергии. Но произвести отбор среди 20 тыс. сообщений, чтобы выяснить, какие из них стоящие, тоже требует усилий", - говорит она.

Рынок бумажных изданий цифровой переписки предназначен главным образом для ее авторов. С точки зрения внешних читателей, это вызывает меньший интерес. Многие издатели меня уверили, что получают проекты эпистолярных романов в форме электронной переписки. "Но это не вызывает никакого желания", - призналась мне одна издательница.

Нет, никто не хочет читать нашу переписку. Может, лучше последовать совету Мопассана в его романе "Жизнь": "Дорогая моя Жанна, если ты веришь мне, сожги письма, все твои письма, от матери, от меня, все. В старости нет ничего ужасней, чем снова совать свой нос в свою молодость". И еще, дорогая моя Жанна, сожги свои SMS, сообщения WhatsApp и скриншоты Skype, добавляет Фор.