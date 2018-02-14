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Иностранная пресса о России и не только
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14 февраля 2018 г.
14 февраля 2018 г.

Дэмиен Шарков | Newsweek

В России наибольшим спросом на Pornhub пользуется подробность из запрещенного антикремлевского видео

"Имя модели, оказавшейся в центре экстраординарных разоблачений, сделанных главным противником президента Владимира Путина, оказалось в топе поиска российских пользователей сайта для взрослых Pornhub", - передает Newsweek.

Разные варианты написания имени "Настя Рыбка" стали четырьмя самыми популярными поисковыми запросами в России на крупнейшем в мире порносайте, сообщил во вторник новостной сайт TJournal.

Рыбка прославилась в интернете на прошлой неделе, оказавшись в центре скандала: речь идет об олигархе, высокопоставленных политиках и обвинениях во взяточничестве. Российские власти распорядились, чтобы человек, первым заявивший об этом скандале, критик Путина Алексей Навальный, убрал связанные с этим посты в интернете после того, как его видеоролик набрал огромную популярность в России, пишет корреспондент.

"Почему имя Рыбки привлекло такое внимание на сайте для взрослых, неясно, и нет данных о том, чтобы она снималась в каком-либо фильме", - комментирует журналист, отмечая при этом, что россияне уже использовали Pornhub "как "дублирующий сайт для размещения видеороликов Навального в предыдущих случаях, когда власти пытались их убрать".

Источник: Newsweek


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