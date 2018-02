14 февраля 2018 г. Мэтью Розенберг, Чарли Сэвидж, Майкл Уайнс | The New York Times Россия усматривает в выборах в Конгресс шанс посеять новые разногласия, предупреждают американские разведслужбы "Россия уже вмешивается в выборы в Конгресс в этом году, как заявили высокопоставленные сотрудники американской разведки во вторник, предупредив, что Москва использует цифровую стратегию, чтобы обострить политические и социальные разногласия в стране", - сообщает The New York Times. Россия использует подставные аккаунты в соцсетях - многие из них являются ботами - для распространения дезинформации, заявили чиновники. Выборы в Европе также подвергаются нападениям, и атаки вряд ли прекратятся в этом году, предупредили они. "Мы ожидаем, что Россия продолжит использовать пропаганду, соцсети, подставных лиц, симпатизирующих спикеров и другие средства влияния, чтобы попытаться обострить социальную и политическую напряженность в США", - заявил Дэн Коутс, директор Национальной разведки, сенатскому Комитету по разведке на ежегодном слушании по глобальным угрозам. "Не должно быть сомнений в том, что Россия считает свои прошлые попытки успешными и рассматривает выборы в Конгресс США в 2018 году как потенциальную мишень для своих операций влияния", - сказал Коутс. Трамп не дал сотрудникам разведки конкретное поручение бороться с российским вмешательством, заявили они. Но, по словам директора ЦРУ Майка Помпео, президент четко дал понять, что у управления есть "обязанность, с точки зрения внешней разведки, делать все возможное, чтобы обеспечить глубокие и основательные знания о каждой угрозе, в том числе, об угрозах со стороны России". "Россия, как представляется, с готовностью распространяет информацию - реальную или ложную - которая углубляет политические расхождения. Армии ботов продвигают идеологические линии разных партий в соцсетях, включая недавнюю инициативу по обнародованию меморандума республиканцев в Конгрессе, критикующего сотрудников правоохранительных органов", - говорится в статье. По словам американских чиновников, Россия, кажется, не пытается взломать машины для голосования или избирательные бюллетени американцев. "Хотя каждый день производится сканирование и зондирование сетей в интернете, мы не видели конкретных или убедительных подтверждений того, что Россия пытается проникнуть в избирательную инфраструктуру штатов, как мы видели в 2016 году", - заявила Жанетт Манфра, глава отдела кибербезопасности в Министерстве внутренней безопасности. На данный момент, по словам Помпео, Россия сконцентрировалась на так называемых операциях влияния - использовании соцсетей и других платформ для распространения благоприятных для нее сообщений - а не хакерстве. "У русских есть стратегия, которая выходит далеко за рамки того, что происходит в США, - сказал Коутс. - Хотя они традиционно пытались делать что-то подобное, ясно, что в 2016 году они подняли ставки в игре. Они воспользовались преимуществами - изощренными преимуществами - социальных сетей. Они делают это не только в США, но и по всей Европе и, возможно, в других местах". Тем временем многие эксперты считают, что вмешательство России в президентскую гонку было всего лишь подготовкой к тому, что будет сделано - не только Кремлем, но и другими враждебными государствами и частными лицами, отмечает издание. "В прошлом году Россия многое узнала во время того, что, я думаю, можно рассматривать как серию пробных атак, - говорит бывший заместитель советника президента Буша-младшего по национальной безопасности Дуглас Льют. - Я считаю, нам следует ожидать того, что они обучились и собираются вернуться более изощренным путем". Источник: The New York Times