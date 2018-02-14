Рискованная игра Зумы

Чем дольше у власти в ЮАР остается Зума, чем больше у Рамапосы шансов победить на выборах в 2019 году, пишет Мануэла Хонзин-Эрленбург на сайте Der Standard.

"Правящий в ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) (...) потребовал от президента Джейкоба Зумы уйти в отставку "в интересах страны", - сообщает австрийское издание.

"Осторожные действия АНК имеют под собой две причины: во-первых, партия внутри сильно расколота, а новый лидер партии Сирил Рамапоса, который принял бразды правления АНК у Зумы в декабре прошлого года и с которым многие в ЮАР связывают надежды на будущее, не сидит уверенно в седле. Во-вторых, согласно конституции, глава государства не обязан уходить в отставку по требованию партии. По закону лишить его полномочий может только парламент", - передает журналистка.

А это было бы рискованной ситуацией для Рамапосы, поскольку "совершенно неясно, получится ли заручиться поддержкой двух третей депутатов". Однако, указывает автор, для победы на выборах в 2019 году "ему необходимо как можно быстрее сместить с должности нелюбимого в народе президента". Это, пишет Хонзиг-Эрленбург, известно и оппозиции. "Получается, чем дольше Зума остается в президентском кресле, тем больше шансы у оппозиции победить в 2019 году. А Зума предпочитает затягивать время - для него речь идет о том, чтобы избежать обвинений по 700 пунктам в связи с коррупцией и другими правонарушениями".