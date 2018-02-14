Швейцарские банковские счета FIDE заблокированы: главу шахматной федерации обвинили в причастности к нефтяным сделкам с ИГИЛ*

Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила, что швейцарский банк UBS закрыл ее счета, окончательно потеряв терпение из-за ее неспособности сместить с поста президента российского миллионера Кирсана Илюмжинова, сообщает журналист The Telegraph Леон Уотсон.

В ноябре 2015 года США обвинили Илюмжинова в участии в нефтяных сделках, "финансовый след которых вел через сирийское правительство к террористической группировке ИГИЛ*", говорится в статье.

"Илюмжинов не смог восстановить свою репутацию, хотя неоднократно опровергал обвинения и заявлял, что является жертвой заговора под эгидой США, направленного на его свержение", - пишет The Telegraph.

Казначей FIDE Адриан Зигель сообщил в письме на сайте федерации, что она сталкивается с "серьезной проблемой" по оплате счетов за считаные недели до турнира претендентов в Берлине. Вину он возложил непосредственно на Илюмжинова, отмечается в статье.

Зигель заявил: "Наше столкновение с этой серьезной проблемой было всего лишь вопросом времени. В целом, проблемы Кирсана Илюмжинова серьезно подорвали деловую деятельность FIDE, и нам нужно устанавливать связь с новым банком".

Маловероятно, что какой-либо другой банк согласится принять счета FIDE, пока президентом остается Илюмжинов, полагает корреспондент.

"В прошлом году FIDE официально объявила, что Илюмжинов ушел в отставку, но затем пошла на попятную, когда бывший глава российской полуавтономной республики Калмыкия настоял на том, что это "фейковые новости", - напоминает Уотсон.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.