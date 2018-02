14 февраля 2018 г. Алек Лун | The Atlantic Российская авиаотрасль - жертва собственного успеха Алек Лун рассказывает в The Atlantic об обстоятельствах крушения самолета "Саратовских авиалиний" Ан-148, случившегося в воскресенье днем. В частности, журналист упоминает о том, что версия теракта в данном случае исключена, и возможными причинами трагедии названы деятельность авиакомпании, техническое состояние самолета или уровень профессиональной подготовки пилотов. "Если причина в плохой подготовке пилотов, это будет не первый случай", - утверждает Лун. "Самые свежие данные показывают, что полеты в России в четыре раза чаще связаны со смертельной опасностью, чем в среднем в мире. Почему это так? Прежде всего, авиаотрасль в этой стране стала жертвой собственного успеха. После того, как в последние годы количество пассажиров взлетело, российским авиалиниям трудно найти достаточное количество квалифицированного персонала. В результате, по словам экспертов, работает больше пилотов, которые недостаточно хорошо обучены, неопытны и слишком самоуверенны", - говорится в статье. "Огромный прирост полетов в России вызвал нехватку пилотов. С 2009 по 2015 год количество авиапассажиров в России удвоилось, превысив 90 млн. В прошлом году пассажиропоток увеличился на 19%. Рост в отрасли привел к дефициту персонала. Эта проблема усугубилась, когда рубль обрушился в 2014 году, и сотни опытных российских пилотов начали гонку за более высокими зарплатами за границей, особенно на быстрорастущих азиатских рынках", - поясняет Лун. "Еще важнее то, что пилоты в целом стали менее искусны, по мнению Романа Гусарова, редактора отраслевого сайта AviaRu.net", - передает журналист. "Если раньше авиакомпании выбирали своих пилотов тщательнее и брали на работу только лучших, то сейчас они вынуждены брать кого угодно, был бы диплом, независимо от того, как этих людей на самом деле учили, так что квалификация пилотов снизилась", - сказал Гусаров и добавил, что пилот, которого трудно заменить, а значит, и уволить, может срезать углы и идти на необязательные риски. На вопрос Луна, каков тайный способ избежать авиакатастрофы в России, Гусаров ответил: летать только самолетами авиалиний с хорошими финансовыми результатами. "Тогда я уверен, что у этой авиалинии есть деньги на все, что она нанимает лучших пилотов (...) и что самолеты обслуживаются в лучших центрах", - пояснил Гусаров. "После моего первого полета на дряхлом винтовом самолете в России в 2008 году я часто предпочитаю ночную поездку на поезде сомнительной местной авиалинии. Пожалуй, так и продолжу", - резюмирует Лун. Источник: The Atlantic