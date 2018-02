14 февраля 2018 г. Том Парфитт | The Times Навальный обратился к Google и Facebook, а также в британский Отдел по борьбе с крупным мошенничеством Британская The Times публикует две статьи, основанные на интервью Алексея Навального. Первая озаглавлена "Не поддавайтесь на нажим Кремля, говорит лидер российской оппозиции Алексей Навальный, обращаясь к IT-гигантам". Журналист Том Парфитт пишет, что Навальный призвал Google и Facebook отвергнуть требования Кремля о блокировке его самого свежего расследования. В интервью The Times Навальный "призвал компании не соглашаться на выполнение требований юридического уведомления от ведомства-регулятора связи, которое требует до сегодняшнего вечера убрать видеозаписи и фотографии с их сервисов YouTube и Instagram". "На прошлой неделе 41-летний Навальный опубликовал онлайн-расследование о встрече металлургического магната Олега Дерипаски и Сергея Приходько, вице-премьера, бывшего советника президента Путина по внешней политики. Оба отрицали какие-либо правонарушения, но Навальный сказал, что Кремль попытался подавить какое-либо внимание к этой встрече", - говорится в статье. На вопрос, что Навальный хочет сказать компании Google, он ответил: "Мне бы хотелось, чтобы они обратили на это внимание и увидели, как российские власти пытаются уничтожить YouTube - фактически последнее убежище политики в России". Издание поясняет, что для Навального жизненно важны YouTube, его сайт и соцсети, так как на гостелевидении он фактически под запретом. "С одной стороны, власти пытаются изгнать нас из этого убежища, с YouTube, а с другой стороны, они проводят существенную и экстраординарную работу, чтобы захватить над ним контроль, - сказал Навальный, давая интервью в своем штабе на юго-востоке Москвы. - Огромные деньги вкладываются в прокремлевских блогеров, в ботнеты, которые штампуют лайки и дизлайки и манипулируют алгоритмами. Кремль постоянно находится в топе трендов. Они используют фабрики и сети троллей, созданные ими для продвижения своего контента". "Я бы хотел сказать руководству этих технологических компаний, что это нельзя отдавать под полный контроль алгоритмов. Мы не хотим, чтобы людей отбирали вручную, но должно быть какое-то человеческое и политическое внимание к тому, что происходит. Иначе Кремль просто проглотит такие сервисы, как YouTube. Мы уже видели, как это случилось с [бывшей] основной площадкой оппозиции в России - Live Journal", - заявил также Навальный. Соцсеть "ВКонтакте" тоже оказалась "полностью под контролем" властей, добавил он. Газета напоминает, что Роскомнадзор велел YouTube удалить 7 видеозаписей, а Instagram - 14 записей, связанных с расследованием путешествия вышеупомянутых лиц на яхте. Он также велел YouTube убрать видеоролик Навального о расследовании, а Фонду борьбы с коррупцией - удалить с его сайта одну статью. "Требования поступили после того, как региональный суд на юге России постановил удалить материалы в ответ на просьбу Дерипаски", - говорится в статье. Если YouTube и Instagram не удалят материалы, они могут быть заблокированы. Дерипаска заявил на прошлой неделе, что стал объектом "возмутительных лживых обвинений", которые были элементом "спланированной кампании, направленной на дискредитацию репутации". Вторая статья озаглавлена "Соперник Путина призывает Отдел по борьбе с мошенничеством расследовать "взяточничество на море". Журналист Том Парфитт, напомнив о расследовании Навального, где упомянута встреча между Дерипаской и Приходько, цитирует письмо Навального в британский Отдел по борьбе с крупным мошенничеством (SFO): "Ввиду того факта, что Дерипаска - исполнительный директор и крупный акционер компании, имеющей листинг на Лондонской фондовой бирже (En+ Group), подобная встреча и предоставление преимуществ высокопоставленному чиновнику могут представлять собой правонарушение, согласно британскому Закону о взяточничестве от 2010 года". Фонд борьбы с коррупцией также планирует письменно обратиться к Лондонской фондовой бирже, так как ее руководство по корпоративному управлению "предполагает, что руководство компании должно делать все, что в его силах, для предотвращения коррупции, а мы, наоборот, видим, что исполнительный директор и крупный акционер плавает на яхте с вице-премьером и девушками из сферы эскорт-услуг", цитирует газета. "Мы ожидаем, что SFO выяснит у Дерипаски, кто оплатил пребывание Приходько на яхте и каковы были цели их встречи", - добавляет фонд. "Навальный сказал, что не располагает доказательствами того, что путешествие Приходько на яхте оплатил Дерипаска, но сказал, что тесный контакт этих двух лиц требует внимания", - пишет издание. Источник: The Times