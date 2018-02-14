Российские пилоты подчас просто не умеют летать

Отрасль российских пассажирских авиаперевозок считается самой опасной в Европе - рискованными могут стать перелеты, осуществляемые в первую очередь небольшими авиаперевозчиками. Чтобы не отпугнуть футбольных фанатов от поездок на ЧМ-2018 в Россию, на выручку должны прийти иностранцы, пишет в своей публикации на сайте Die Welt Павел Локшин.

В результате крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", вылетевшего из московского аэропорта "Домодедово" и направлявшегося в город Орск у границы с Казахстаном, погиб 71 человек, говорится в статье.

"Самое большое по площади государство в Европе лидирует и по печальной статистике авиакатастроф. На миллион вылетов в России приходится 2,89 несчастных случаев. Средний мировой показатель при этом составляет 1,93 авиапроисшествий", - сообщает автор.

"Однако Кремль предпочитает повышать суммы страховых выплат родным и близким жертв авиакатастроф (...) вместо того, чтобы заняться системным улучшением безопасности пассажирских авиаперевозок". К такому выводу приходит авиаэксперт Вадим Лукашевич.

"Через несколько месяцев Россия будет встречать около 5 млн туристов, прилетевших на ЧМ-2018. Около 40% гостей чемпионата, по оценкам Минтранса, будет перевозить находившаяся ранее в руках государства авиакомпания "Аэрофлот", еще 10% возьмет на себя ОАО "РЖД". Перевозкой фанатов займутся и такие крупные авиаперевозчики, как UTair, "Уральские авиалинии" и S7. По словам Лукашевича, риск представляют перелеты, осуществляемые, прежде всего, более мелкими авиакомпаниями внутри страны.

"Все начинает с авиапарка, - продолжает журналист. - (...) Такие небольшие авиакомпании, как "Саратовские авиалинии", владеют десятком самолетов и осуществляют внутренние перевозки, испытывая жесткое финансовое давление".

"Централизованную закупку и планирование могут позволить себе лишь крупные авиаперевозчики, самолетные парки мелких компаний состоят из нескольких разных самолетов одного класса (...). Это ведет к большим затратам на содержание и ремонт воздушных судов. Покупаются и берутся в лизинг по большей части те самолеты, которые уже побывали в эксплуатации у нескольких авиакомпаний", - говорится в статье.

"Зачастую для ремонта самолетов используются бывшие в употреблении запчасти", - пишет автор. По словам эксперта Лукашевича, случается, что изношенные детали заменяются слишком поздно. "Возьмите любой самолет из России, и с большой долей вероятности его техническое обслуживание будет неудовлетворительным", - говорит эксперт. Исключение составляют такие перевозчики, как "Аэрофлот", "Россия" и S7.

Другой проблемой становится нехватка пилотов. "Высококвалифицированные пилоты не видят причин оставаться в России. Многие из них предпочитают уезжать в Китай, где зарплаты в четыре раза больше, чем в России. За последние годы из страны уехали 300 пилотов, несколько сотен взвешивают все "за" и "против" переезда. На нехватку пилотов жаловался летом прошлого года даже глава "Аэрофлота" Виталий Савельев. Самая крупная авиакомпания в России не может платить пилотам по 9 тыс. евро в месяц", - отмечает Локшин.

В этой связи, указывает автор, в более мелкие провинциальные компании идут работать пилоты с низкой квалификацией.

То, к чему может привести нехватка профессиональных летчиков, демонстрирует крушение самолета Boeing 737-500 "Татарских авиалиний", случившееся 5 лет назад: капитан воздушного судна при подлете к аэропорту не заметил, что автопилот выключен, и самолет вошел в штопор. Пилоты не смогли стабилизировать самолет - в результате катастрофы погибли 50 человек, передает Die Welt.

Результаты расследования Межгосударственной авиационной комиссии, которая указала на отсутствие "базовых профессиональных знаний у пилотов", не привели к каким-либо последствиям для Росавиации. "Высокопоставленные чиновники у нас неуязвимы", - сетует Лукашевич. Безответственность надзорных органов превратилась в систему, указывает эксперт. По его мнению, следует провести генеральную ревизию самолетного парка авиакомпаний и масштабный контроль квалификации пилотов.

Эксперт сомневается, что этого стоит ожидать в преддверии ЧМ-2018. Русские ищут другой выход: "Москва хочет разрешить иностранным авиакомпаниям осуществлять внутрироссийские перевозки между городами проведения матчей", - сообщает издание. Европейские авиакомпании пока интереса не проявили, констатирует в заключение Локшин.