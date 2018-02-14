НАТО и "горлышко бутылки" в Германии

Североатлантический альянс планирует построить в Германии центр планирования, логистики и командования, который займется организацией передвижения войск и сделает НАТО мобильнее. В случае конфликта с Россией, пишет корреспондент Die Welt Ханнелоре Кролли, военный альянс по части мобильности будет не на высоте.

"Горлышком бутылки" для военного транспорта назвал Германию недавно покинувший свой пост командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. "В случае военного вторжения русских в страны Балтии, - поясняет автор публикации слова генерала, - инфраструктура Германии будет нести часть ответственности за то, что войска и все необходимое для ведения военных действий могут быть с опозданием доставлены к восточным рубежам НАТО".

"Не менее острой проблемой становятся и все те дороги и мосты в страны бывшего Восточного блока, которые не выдержат танков и другой тяжелой военной техники", - добавляет автор статьи.

В этой связи, замечает Кролли, альянс обеспокоен своей низкой обороноспособностью в случае наступления ситуации, при которой в силу вступит 5-й параграф Устава НАТО. "Нам нужна такая командная структура, которая может гарантировать доставку необходимых войск в необходимое место с нужным вооружением и в нужное время", - заявил недавно генсек альянса Йенс Столтенберг.

"После падения "железного занавеса" альянс не видел смысла в наращивании мобильности и логистической поддержке своих войск. Однако после аннексии Крыма и вторжения русских на Восточную Украину в 2014 году в НАТО нарастает обеспокоенность", - говорится в статье.

Североатлантический альянс намерен противодействовать возникшей угрозе созданием двух новых командных пунктов. "В Германии НАТО планирует сформировать штаб-квартиру, отвечающую за логистику", - передает издание.

В США планируется создать атлантический командный пункт. "В ходе встречи глав оборонных ведомств стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе в среду и четверг, будет обсуждаться расширение командных структур и объявлено о принятом решении. Формально решение будет закреплено в ходе саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе в июле", - указывает журналистка.

"Особенность логистического центра в Германии будет состоять в том, что он не будет целиком и полностью интегрирован в командную структуру НАТО и может быть использован Германией для проведения собственных учений и операций, выходящих за рамки натовских программ", - сообщает Кролли.

"Если НАТО захочет, например, передислоцировать войска из Штутгарта через Польшу в Латвию, чтобы послать в адрес России сигнал устрашения, вся процедура транспортировки из-за бюрократических проволочек может занять несколько недель", - отмечает Die Welt. Из-за пограничных ограничений, действующих в отдельных странах, перемещение военной техники и военнослужащих обходится дорого и занимает много времени.

В этой связи НАТО требует создания своего рода "военного Шенгенского пространства" в Европе, "чтобы военные конвои по несколько часов не стояли на границе с Румынией или Болгарией, ожидая необходимых печатей на документы".

Как замечает автор статьи, после окончания холодной войны отдельные части войск и систем вооружений прошли процедуру сокращения, некоторые структуры были свернуты. "Если в прошлом у НАТО в Европе в командных структурах было задействовано более 23 тыс. военных, то сегодня это 6800 человек в центрах, расположенных в Бельгии и Нидерландах", - говорится в статье.