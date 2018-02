14 февраля 2018 г. Энн Эпплбаум | The Washington Post Российский диссидент виртуозно троллит путинский режим Колумнистка The Washington Post Энн Эпплбаум в своей статье советует посмотреть последнее видео Алексея Навального "всем желающим получить представление об информационных войнах, которые могут ждать Америку в будущем". "Это видео настолько вывело из себя Олега Дерипаску, олигарха и антигероя видео, что он только что убедил российский регулятор в области СМИ его заблокировать", - отмечает она. По словам Эпплбаум, видео представляет собой "сочетание журналистского расследования и развлекательного видео, серьезное разоблачение коррупции, сдобренное мемами и шутками". "Для Навального суть дела была в коррупции: сопровождая Дерипаску на его самолете и яхте, Приходько (а за кулисами он один из тех, кто в наибольшей мере отвечает за российскую внешнюю политику), по сути, принимал взятку. Но Навальный еще и много шутит, высмеивает литературные амбиции Рыбки и подкидывает несколько предположений "на благо конспирологам", - рассказывает Эпплбаум. "У Дерипаски, отметил он, давние отношения с бывшим главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, который сейчас находится в центре расследования спецпрокурора Роберта Мюллера", - пишет колумнистка The Washington Post. Манафорт предлагал Дерипаске личные брифинги о ходе кампании, и Навальный предполагает, что они были в интересах Приходько и его начальника Владимира Путина. "И, возможно, на яхте они были насущной темой для разговора", - добавляет Эпплбаум. "Помимо интригующих намеков о нашем коррумпированном политическом классе, видео Навального может преподать несколько уроков американцам насчет того, как справиться с правительством, которое отрицает, мутит воду и утверждает, по яркому выражению экс-советника Трампа Стивена Бэннона, что "настоящая оппозиция - это СМИ, а способ справиться с ними - затопить дерьмом", - отмечает автор статьи. Колумнистка указывает на то, что на видео кликнули уже более четырех миллионов человек. "Острая смесь журналистского расследования, выслеживания в цифровом пространстве, шуток, мемов и вирусного маркетинга помогла россиянам пробиться через "дерьмо". Просто потому, что это забавно, она, возможно, привлекла людей, которые не слишком интересуются политикой. Изучите это как следует, потому что вскоре нечто подобное может понадобиться и нам", - заключает Эпплбаум. Источник: The Washington Post