14 февраля 2018 г. Холмэн У. Дженкинс-младший | The Wall Street Journal Любопытный случай Uranium One "Президент Обама стремился к лучшим отношениям с Россией, в соответствии с политикой президентов, начиная, по крайней мере, с Франклина Д. Рузвельта", - пишет обозреватель The Wall Street Journal Холмэн У. Дженкинс-младший. "Он уступил в 2010 году желанию российского правительства купить компанию, чьи активы включали в себя урановую шахту в Неваде, на тех повсеместно признанных основаниях, что экономическая взаимозависимость способствует тому, что отношения идут по продуктивному пути", - говорится в статье. "Скомпрометировало ли бы это политику Обамы, если бы стало известно, что урановые активы, которые стремилось приобрести российское правительство, были аккумулированы канадскими предпринимателями, тесно сотрудничавшими с Биллом Клинтоном? Что "Фонд Клинтонов" получил официально объявленные взносы на сумму в 145 млн долларов от людей, связанных с этими сделками? Что Клинтону заплатили 500 тыс. долларов за речь в Москве?" - задается вопросами журналист. "Да. Это бы осложнило с политической точки зрения российскую политику Обамы. Это бы повредило репутации его госсекретаря Хиллари Клинтон", - полагает он. "Как свидетельствует история, Uranium One - это скандал, который не случился или происходит лишь с опозданием", - пишет автор. Факт остается фактом: ФБР рассматривало дело Uranium One так, чтобы не создать непосредственные проблемы для политики и политических интересов Барака Обамы и Хиллари Клинтон, отмечает он. "Что означает, что, если бы несколько тысяч избирателей на Верхнем Среднем Западе встали не с той ноги в ноябре 2016 года, ведение агентством дела Uranium One могло бы стать еще одним предметом для разбирательства республиканского Конгресса президента Хиллари Клинтон. А также: досье Стила, его роль в запросе ФБР на слежку за помощником Трампа Картером Пейджем, ведение ФБР дела по электронным письмам Клинтон, расследование ФБР (пока не законченное) сомнительного смешения правительственных дел и дел "Фонда Клинтонов" в Госдепартаменте миссис Клинтон", - говорится в статье. "Другими словами, президентство Клинтон, скорее всего, поглотил бы хаос расследований не меньший, чем президентство Трампа", - заключает журналист. Источник: The Wall Street Journal