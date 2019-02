14 февраля 2019 г. Кэролайн Бинхэм | Financial Times У Билла Браудера есть вопросы о роли британских политиков в деле санкций против России "Россия платит политикам в британском парламенте, чтобы тормозить санкции, заявил известный критик Кремля, выступая с показаниями перед парламентским комитетом", - сообщает Financial Times. "Как заявил Билл Браудер, глава Hermitage Capital, Специальному комитету палаты общин по иностранным делам, у него есть свидетельства того, что члены Палаты лордов получают плату от российских компаний за то, что блокируют исполнение новых полномочий, позволяющих Соединенному Королевству налагать санкции на людей, совершающих серьезные нарушения прав человека", - сообщается в статье. "Есть члены Палаты лордов, которые получали деньги от граждан России; есть бывшие правительственные чиновники и советники правительства, которые получали деньги от России с тем, чтобы оказывать содействие в блокировании санкций, - заявил в своих показаниях в среду Браудер, родившийся в США. - Я полагаю, должен быть введен абсолютный запрет для членов парламента лоббировать интересы иностранных правительств. Я не могут представить себе, чтобы это было разрешено, но это происходит открыто и без каких бы то ни было последствий". "Браудер заявил, что готов предоставить комитету письменные свидетельства, подкрепляющие его утверждения", передает издание. "(...) Он указал на американское дело Грега Баркера, бывшего министра энергетики-консерватора, который является председателем EN+, зарегистрированной в Лондоне холдинговой компании, контролировавшейся Олегом Дерипаской, олигархом, близким к российскому президенту Владимиру Путину. В прошлом месяце в результате противоречивого решения США сняли санкции с EN+ и "Русала", еще одной из компаний Дерипаски. (...) Лорд Баркер был "главным лоббистом в Вашингтоне против санкций", и его репутация помогла изменить точку зрения Конгресса, заявил Браудер комитету. Сам лорд Баркер отрицает лоббирование в интересах EN+", - отмечается в статье. "Существует одна единственная причина, почему были сняты санкции с EN+ Group, и это произошло из-за радикальных изменений, согласованных с Управлением США по контролю над иностранными активами США: был снят контроль Олега Дерипаски над компанией и передан в руки независимого правления и большинства независимых акционеров", - сообщил он FT. Браудер "обратил особое внимание на то, почему до сих пор ни один человек не попал в британскую версию "списка Магнитского", который направлен не против россиян как таковых, но позволяет налагать санкции в связи с нарушениями прав человека", - указывает FT, напоминая, что поправка была принята в Соединенном Королевстве прошлым летом и названа по имени бывшего налогового консультанта Браудера Сергея Магнитского, который раскрыл масштабную мошенническую схему российских чиновников, но затем скончался после избиения в тюрьме, куда его отправили российские власти. "Россия, в свою очередь, обвиняет Браудера в том, что тот возглавлял организованную преступную группу, и выдвинула новые обвинения против него в ноябре. Он считает, что эти обвинения "в духе Кафки" и отрицает какие бы то ни было противозаконные действия со своей стороны", - говорится в публикации. Источник: Financial Times