Религиозные волнения на Украине после раскола

"Около 300 приходов покинули лоно Москвы после признания независимости Украинской Православной церкви 6 января", - пишет спецкор Le Monde Бенуа Виткин.

"Сначала произошло геополитическое землетрясение, спровоцированное решением Константинопольского Патриархата признать существование независимой Украинской Православной церкви - автокефальной, согласно освященному термину. Этим решением, официально оформленным 6 января, Патриарх Константинопольский, который считается "первым среди равных" в сообществе православных поместных церквей, положил конец более чем трехсотлетнему подчинению украинского православия Москве ", - говорится в статье.

"В каждой деревне, от запада до востока Украины, ощущается реакция на решение Константинополя, отражающая как недавние изменения в осознании украинской идентичности, так и ускоренное, хотя и болезненное, формирование национального государства", - указывает Виткин.

"На исходных рубежах Московский Патриархат, имеющий 12,5 тыс. приходов, значительно опережал Киев, в сравнении с его 5,5 тыс. приходов. Но с начала января около 150 приходов изменили свою принадлежность, присоединившись к юрисдикции Киева. Такая тенденция должна ускориться: Украинская церковь, возглавляемая митрополитом Епифанием, существует в своей новой юридической форме только с 31 января", - отмечает автор публикации.

"Церковь Святого архангела Гавриила в деревне Десна, где проживает 6 тыс. жителей, является одной из тех, кого коснулись эти религиозные волнения. Там, в центральном районе Черниговской области, сами верующие попросили священника утвердить изменение их юрисдикции с начала января, - описывает Виткин. - 53-летний отец Ярослав организовал голосование: 92 прихожанина сказали "да"; четыре сказали "нет". "У всех православных стран есть свои церкви, почему же у нас нет? - спрашивает 55-летняя Валентина Кравченко. - Мы уже думали о таком изменении и раньше, но нам было страшно присоединяться к непризнанной церкви".

"Тридцать семь молодых людей из этих мест погибли на Донбассе, нам показалось невозможным оставаться связанными с Москвой и молиться за Кирилла", - говорит 44-летняя Елена Корсак, мать солдата. - За того самого Кирилла, который постоянно появляется вместе с Владимиром Путиным и преподносит это столкновение как религиозный конфликт, гражданскую войну..."

"Большая часть изменений произошла в центральных регионах Украины. Более националистические, но и более консервативные западные районы сопротивляются сильнее. В селе Моровск в той же Черниговской области преобладает безразличие, - комментирует спецкор. - Это село в 200 жителей погребено под снегом, возвышающаяся над шаткими деревянными домами церковь кажется умирающей. Отец Владимир выживает здесь только благодаря тому, что выращивает кур в своем саду, он не признает того, чтобы "политика вмешивалась в религию". Один из жителей села выразился более конкретно, сводя этот вопрос к "махинациям этого негодяя Порошенко".

"Президент Украины Петр Порошенко стал центральным игроком в получении "томоса", документа, предоставляющего автокефалию киевской церкви. Все его предшественники, за исключением Виктора Януковича, пророссийского президента, свергнутого в 2014 году, делали такой запрос; он же провел бесчисленные часы за уговорами, пока не добился удовлетворения ... и теперь пытается максимально извлечь из этого политическую выгоду. Начиная с осени, еще до начала кампании по его переизбранию в марте 2019 года, предвыборные плакаты Порошенко провозглашали лозунг "армия, вера, язык", - пишет Le Monde.

"Московская иерархия считает, что религиозные потрясения сопровождаются напряженностью на местах: похищением икон, повреждением мест отправления культа, дело дошло до осуждения 28 января двух человек, которые пытались поджечь монастырь Московского Патриархата в Киеве ... Более того, Москва приравнивает изменения юрисдикции религиозных общин на Украине к "экспроприациям", - говорится в статье.

"Только благодаря Богу мы все еще живы в этой стране", - решительно подтверждает это управляющий делами Московской Патриархии митрополит Климента. - Нападения на нас ничем не оправданны: связь с Москвой исключительно духовная, а не политическая или даже не организационная".

"Чтобы избежать "кровопролития", по словам Порошенко, парламент 17 января принял закон, упорядочивающий механизм перехода из одной конфессии в другую. Согласно документу, такой переход должен решаться на собрании путем открытого голосования и быть одобренным двумя третями прихода, а меньшинство может либо найти другое место, либо договориться о раздельном занятии той же церкви", - передает газета.

"Закон решает не все. В селе Оленевка, оказавшиеся в меньшинстве прихожане, преданные Московской Патриархии - с десяток пожилых женщин - сами переселились в церковь соседнего села, находящейся в ведении отца Александра, который считает себя представителем "единственной истинной Церкви Украины", в результате он подал жалобу на "незаконный захват" своего религиозного здания. По словам молодого священника, верующие не поняли вопроса, поставленного на голосование 15 января, тем более, в собрании приняли участие мужчины в военной форме, которые стали наводить страх на прихожан", - передает журналист.

"На самом деле, мужчины в форме - это трое сельских жителей, бывшие ветераны Донбасса, усердно взялись за дела церкви, они поставили вопрос на повестку дня, сплачивая в борьбе за свое дело всех избирателей, которых было 37 человек, - пишет Виткин. - 66-летний Леонид Дзюба, бывший колхозник, отец одного из трех молодых людей, говорит: "Эта церковь была построена нашими бабушками и дедушками; еще будучи детьми, при коммунистах мы сюда ходили в школу. Так что нет, эта церковь принадлежит не Московской патриархии, а нам, жителям свободной деревни".