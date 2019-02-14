Обнаружена новая альтернатива морфию

"Группе французских ученых удалось превратить молекулу, естественно присутствующую в организме, в обезболивающее средство нанометрического размера. Первые опыты на крысах представляются многообещающими", - пишет журналистка швейцарской газеты Le TempsСильви Ложан.

"Найти молекулу, столь же эффективную, как морфий, но без побочных эффектов. Такова мечта многих исследователей, сталкивающихся с проблемой лечения пациентов с сильной болью или тех, кто не поддается традиционному лечению", - говорится в статье.

"В среду, 13 февраля, в журнале Science Advances было опубликовано исследование, проведенное группой французских ученых на крысах, с целью разработки альтернативы морфию на основе молекулы, создаваемой нашим организмом: это энкефалины, пептиды, высвобождаемые нейронами во время слишком интенсивных болевых ощущений", - поясняет автор публикации.

"Так же, как эндорфины, хорошо известные спортсменам высокого уровня, энкефалины позволяют снижать порог боли или бороться с усталостью, - говорит Патрик Куврер, ведущий автор исследований и профессор биофармацевтики в Университете Париж-Сакле. - Вот почему ученые давно интересуются этой молекулой".

"Проблема в том, что энкефалины имеют очень короткую продолжительность жизни в организме, порядка нескольких минут. Именно по этой причине французские исследователи решили изменить форму введения энкефалинов, применяя лей-энкефалины, связывая их со скваленом, молекулой жира, естественным образом присутствующего в растениях (он встречается, например, в оливковом масле), у животных (особенно в печени акулы) и у человека. "Таким образом, нам удалось создать наночастицы, у которых обезболивающий эффект продлевается во времени, но не вызывает явления привыкания", - объясняет ученый.

"Проводились и другие исследования по разработке новых веществ, способных заменить морфий. Это, в первую очередь, относится к опиорфину, обезболивающей молекуле, естественным образом присутствующей в слюне человека, которая была открыта в 2003 году Катрин Ружо из Отдела структурной и клеточной биохимии Института Пастера в Париже. Для крыс опиорфин вскоре оказался более сильнодействующим, чем морфий, при этом не вызывая зависимости. Вот почему в марте 2018 года компания Stragen-Pharma (находящаяся в Женеве) приступила к первой фазе клинических испытаний модифицированного варианта опиорфина под названием STR-324", - указывает Ложан.

"Предыдущие испытания показали нам, что эта молекула оказалась эффективной при послеоперационных и невропатических болях [вызванных проблемами с нервами, расположенными вне спинного мозга, например, на запястьях], - поясняет Катрин Ружо. - Первые испытания на людях также показали, что у здоровых добровольцев не возникло серьезных побочных эффектов".

"Это открывает простор для новых возможностей" - резюмирует Le Temps.