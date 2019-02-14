День святого Валентина: действительно ли путь к сердцу лежит через желудок?

В день святого Валентина многие влюбленные нашептывают друг другу клятвы в любви. Немецкий журнал Der Spiegel предлагает взглянуть на любовные клише с научной точки зрения.

Действительно ли путь к сердцу лежит через желудок? "Говорят, влюбленные могут питаться лишь воздухом, - пишет журналист Марко Крефтинг. - Отвечает за это гормон фенилэтиламин, который в большом количестве образуется в организме недавно сложившихся пар и сдерживает аппетит. В более продолжительных отношениях все выглядит иначе: исследования показывают, что люди, находящиеся в отношениях, весят больше одиноких, а люди в гармоничных отношениях весят больше тех, кто испытывает проблемы со своим партнером". "Возможно, это связано с уменьшением давления конкуренции в счастливых отношениях", - считают эксперты университетской клиники Регенсбурга.

"Во время влюбленности деятельность организма также регулируется половыми гормонами тестостероном и эстрогеном. "Они выделяются главным образом под влиянием стресса и заставляют "нервничать" наш желудочно-кишечный тракт", - говорят специалисты. За "бабочек в животе" отвечает адреналин, который вместе с гормонами счастья вызывает это чувство при взгляде на партнера".

Существует ли химия любви? По словам Бернхарда Вебера, директора Института генетики человека при Регенсбургском университете, здесь речь в первую очередь идет о генах иммунного ответа. "Они играют роль в защите от возбудителей заболеваний. Чем сильнее отличаются генетические наборы матери и отца, тем лучше будет вооружено потомство против возбудителей заболеваний", - передает издание.

По словам Клаудии Трайдль-Хоффманн из Центра им. Гельмгольца в Мюнхене, существуют подтверждения того, что молекулы на поверхности клеток, играющих в иммунной системе решающее значение в определении "друзей" и "врагов", образуют ароматические компоненты, которые участвуют и в формировании запаха тела. Молекулы улавливаются обонятельными рецепторами, и мозг принимает решение: подходит ему человек или нет. Согласно исследованиям, для того, чтобы распознать партнера со значительно отличающимися генами, достаточно понюхать лишь один раз надетую им футболку.

"Интересно, что, судя по всему, существует некоторое оптимальное значение в разнице генов иммунной системы двух сексуальных партнеров, - говорит исследователь Вебер. - Слишком большая разница может приводить к образованию аутоагрессивных Т-клеток, которые могут атаковать ткани организма и провоцировать аутоиммунные заболевания".

Притягиваются ли противоположности? "По мнению психолога Роланда Дойча из Вюрцбургского университета, в отношениях иногда имеет место так называемый "эффект Ромео и Джульетты", когда отношения на некоторое время укрепляются благодаря тому, что пара ощущает, что окружение не одобряет их связь". Что касается различий во мнениях и опыте, то, по словам психиатра Йоханнеса Корнхубера из Университетской клиники Эрланген, они могут могут способствовать формированию гармонии и совершению более продуманных действий, так же, как в азиатской традиции Инь и ян создают гармоничное единое целое.

Слепа ли любовь? "Чувство влюбленности возникает в мозге благодаря нейромедиатору дофамину. Томас Лев, руководитель отделения психосоматической медицины Университетской клиники Регенсбурга, сравнивает его действие с бредовым расстройством", когда человек убежден в определенном положении вещей, не нуждаясь в каких-либо аргументах, при том, что его окружение необязательно разделяет его положительную оценку какого-либо объекта. Такое состояние длится некоторое время, в случае с влюбленностью - около шести недель. "Влюбленные слепы к возможным ошибкам своих возлюбленных", - говорится в статье.

Что касается аллергии партнеров друг на друга, то здесь, кроме аллергии, вызванной эвгенолом и лимоненом, которые могут содержаться в используемой партнером косметике, существует и еще одна причина, напрочь отбивающая желание близости: "У некоторых женщин наблюдается аллергия на сперму из-за содержащегося в ней антигена, способствующего разжижению эякулята", передает Der Spiegel.