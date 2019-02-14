Человек Меркель в Москве

"Высокопоставленный чиновник министерства обороны ФРГ, вероятно, будет руководить немецким посольством в России - в напряженное время", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung .

"На каких бы международных мероприятиях ни появлялась министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (ХДС), недалеко от нее находится и вежливый, хорошо одетый и обычно тихо разговаривающий мужчина", - пишет журналист Даниэль Бресслер. По информации Süddeutsche Zeitung, Геза Андреас фон Гайр, руководитель политического департамента минобороны ФРГ, займет пост посла Германии в Москве.

"Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (СДПГ) не может самостоятельно принимать решения о назначении на высшие должности в главных диппредставительствах, они должны обсуждаться с канцлером Ангелой Меркель (ХДС)", - указывает журналист. Окончательное решение пока не принято, однако в ведомстве канцлера остановились на кандидатуре фон Гайра, карьера которого тесно связана с партией ХДС. Несколько лет дипломат работал во фракции партии в бундестаге, а также в ведомстве канцлера. После четырех лет работы заместителем директора Федеральной разведывательной службы в 2014 году он перешел в министерство обороны, говорится в статье.

За должность посла в Москве, отмечает издание, кажется, не идет никакой борьбы. "Это примечательно, так как представительство в российской столице является крупнейшим представительством немецкого МИД и, по крайней мере, в историческом смысле, одним из наиболее престижных. Однако с возвращением ледникового периода после вмешательства России в дела Украины с применением силы и аннексии Крыма Москва, очевидно, потеряла привлекательность в глазах высокопоставленных немецких дипломатов. По информации Süddeutsche Zeitung, заявлений о назначении на должность немецкого посла на смену уходящему в отставку Рюдигеру фон Фритчу не поступило и из самого МИД". Отказался от должности и представитель Германии при НАТО, специалист по России Ханс-Дитер Лукас, передает издание.

Хотя на своей последней должности в министерстве обороны Геза Андреас фон Гайр "интенсивно занимался темой наращивания Россией вооружений и внешней политикой, особой компетентностью в вопросе отношений с Россией он не обладает. Вероятно, это вызовет некоторый скепсис по отношению к нему в министерстве иностранных дел, тем более что Москва, как считается, несет в себе особые трудности", указывает издание.