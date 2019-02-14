Мусор как желанная еда

"Белые медведи все больше приближаются к человеку - так, как происходит сейчас на севере России. Эксперты видят причину в изменении климата, который разрушает среду обитания животных", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger .

"Белые медведи, как бездомные собаки, бродят по поселку, исследуют детскую коляску в подъезде одного из домов, собираются вокруг машины, водитель которой пытается отогнать животных громкими криками и ярким светом", - такие кадры, отмечает журналистка Катрин Блават, кажутся практически нереальными, однако на российском архипелаге Новая Земля в поселке Белушья Губа, где проживают 2-3 тыс. человек, визиты белых медведей - почти обычное явление.

Чтобы справиться с "нашествием" белых медведей, здесь был введен режим ЧС.

"Так как из-за изменения климата площадь льдов сильно сократилась, белые медведи лишены своей естественной территории для охоты. Обычно с кромки льда они охотятся на тюленей, которые являются их главным пропитанием. (...) Зимой медведи особенно зависимы от ледяного покрова и охоты на тюленей", - говорится в статье.

"Тем больше привлекают их поселения людей, такие, как Белушья Губа. Ведь там, где живут люди, есть и мусор, а он является для белых медведей легко доступным источником питания. Особенно когда его, как на Новой Земле, складируют на больших и, очевидно, незащищенных свалках", - поясняет издание.

"Вопрос о том, каким образом можно прогнать белых медведей из поселка, остается открытым. Так как в России животные также находятся под строгой защитой, об отстреле речи не идет. К тому же, по мнению эксперта WWF Зибилле Кленцендорф, это не принесло бы достаточного результата: "Потом точно пришли бы новые медведи", - говорит она. Скептически относится эксперт и к предпринимаемым сегодня попытками прогнать животных с помощью шума. "Это работает на одном отдельном медведе, который стоит за дверью. Но в случае с большим количеством животных, которые к тому же уже давно привыкли к поиску питания в деревне, это не возымеет большого эффекта", - считает Кленцендорф.

В качестве единственной действенной меры эксперт предлагает сжечь открыто лежащий мусор, оградить свалки электроизгородью и обеспечить невозможность доступа животных в здания. "Животные должны понять, что нет смысла ходить в деревню. Однако чтобы избавиться от визитов белых медведей в поселения в долгосрочной перспективе, поможет лишь сдерживание изменения климата", - констатирует издание.