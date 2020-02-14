Россия имеет превосходство в Арктике, считает глава NORAD

"США и Канада утратили свое военное превосходство в Арктике, уступив место России, предупредил в четверг глава Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) генерал Терренс О'Шонесси", - пишет канадское издание La Presse.

"(...) В докладе, представленном Комитету Сената США по вооружённым силам, старший офицер канадско-американской оборонной организации утверждает, что Россия постепенно расширяет свое военное присутствие в Арктике путем модернизации своих бомбардировщиков высокой дальности и вводит в эксплуатацию новые военные корабли, способные нести крылатые ракеты", - говорится в статье.

"Это оружие и новые пусковые установки крылатых ракет наземного базирования, дислоципованные на территории России, представляют собой новую и прямую угрозу для Северной Америки из-за их дальности и способности развертываться в Арктике", - добавляет генерал О'Шонесси.

"Арктика больше не является крепостной стеной. Наши океаны больше не являются защитными рвами. [Русские] теперь имеют пути подхода к своему обычному передовому оружию и к платформам, которые его несут, - пишет он. - Россия продолжала расширять свое военное присутствие в регионе путем развертывания современных крылатых ракет большой дальности. Она не оставляет нам иного выбора, кроме как улучшить наши возможности внутренней защиты".

"Почти две недели назад два российских бомбардировщика, способных нести крылатые ракеты, пролетели над канадским воздушным пространством над Арктикой", - указывает La Presse.

"Командующий NORAD также обеспокоен растущим интересом к Арктике со стороны Китая. В своем докладе он отметил наличие признаков, демонстрирующих "зарождающееся, но растущее стратегическое сотрудничество" между азиатским гигантом и Россией. Он приводит в пример патрулирование в июле с участием самолетов из двух стран", - передает издание.

"(...) Чтобы восстановить наше стратегическое преимущество на Крайнем Севере, важно, чтобы мы улучшили нашу способность обнаруживать и отслеживать надводные корабли и самолеты на наших подступах к Арктике и устанавливать в этих широтах более надежные защищенные коммуникации. Это включает в себя создание сети космических и подводных датчиков, которые будут поддерживать более традиционные радиолокационные системы", - подчеркивает он.

"Несмотря на то, что мы защищаем страну от сложных угроз во всех областях, наше командование безусловно понимает, что существующее положение вещей является неприемлемым и что мы должны действовать сейчас, чтобы создать организованную в соответствии с задачами оборону, обеспечивающую надежное сдерживание", - сказал генерал О'Шонесси.