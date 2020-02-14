Окончательное падение Гриво, за которым стоит Петр Павленский

"(...) Бенжамин Гриво, кандидат на пост мэра Парижа от партии Макрона "Вперед, Республика!" вышел из гонки. Это произошло после распространения интимного видео с его участием, которое он якобы снял и отправил женщине, с которой он общался. Выложил в интернет это видео художник-акционист Петр Павленский, оно начало распространяться в сети в среду вечером. Русский художник-акционист, получивший политическое убежище во Франции, уверяет Liberation в том, что он хотел "осудить лицемерие" бывшего официального представителя правительства. Он утверждает, что получил это видео от "источника", который состоял с Бенжамином Гриво в интимных отношениях по взаимному согласию".

"Когда я объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Парижа, я знал о суровости политической жизни", - заявил кандидат в видео, которое он записал и опубликовал в пятницу утром. "Более года моя семья и я подвергались клеветническим высказываниям, лжи, анонимным нападкам, мы столкнулись с публикацией наших частных разговоров и с угрозами смерти. Этот поток грязи затронул меня лично, но больше всего он ранил тех, кого я люблю. Вчера был пройден новый этап: сайт и социальные сети стали транслировать гнусные атаки, ставящие под угрозу мою личную жизнь. Моя семья этого не заслуживает, никто не должен подвергаться такой жестокости. Я больше не хочу подставлять нас под удар, когда теперь уже позволены любые действия. Это зашло уже слишком далеко. Вот почему я решил снять свою кандидатуру с выборов. Такое решение далось мне нелегко, но мои приоритеты очень ясны, прежде всего, я хочу защитить свою семью".

"(...) Бенжамин Гриво, чьи показатели по последним опросам общественного мнения несколько снизились, за месяц до выборов попытался возобновить свою кампанию. Кандидат, выдвинутый партией "Вперед, Республика!" этим летом, находился на третьем месте с 15%, его обходили Анн Идальго и Рашид Дати", - говорится в статье.

"(...) Таким образом, распространение видео произошло в тот момент, когда кандидат Гриво уже был не в лучшей форме, - отмечает издание. - Петр Павленский позвонил нам в четверг вечером. Художник-акционист на французском языке с восточным акцентом объяснил свой поступок так: "Это тот, кто постоянно опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей и всегда приводит в пример свою жену и детей. Но делает он все наоборот. Я не возражаю против того, чтобы люди занимались таким сексом, каким они хотят, они могут иметь половые отношения даже с животными, нет проблем, но они должны быть честными. А он хочет быть главой города и лжет избирателям. Теперь я живу во Франции, я парижанин, это важно для меня".

"Пока неясно, каким именно образом Павленский раздобыл это видео. Во всяком случае, он не беспокоился из-за возможных правовых последствий: его уже несколько раз сажали в тюрьму за различные действия, в частности, направленные против режима Путина, и за то, что у нас он совершил поджог дверей Банка Франции", - резюмирует Libération.