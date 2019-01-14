Россия и Япония снова пытаются заключить мирный договор

"Японский министр иностранных дел Таро Коно в понедельник 14 января встречается в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в целях разрешения проблемы о территориальном споре по Курильским островам, аннексированным СССР в августе 1945 года, что может открыть путь к мирному договору между двумя странами", - пишет журналист французского издания La Croix Дориан Малович.

"В глазах россиян речь идет о "переговорах по вопросу установления мира между двумя странами", которые после окончания Второй мировой войны 1945 года формально остаются в состоянии войны, именно по причине этого территориального спора", - отмечает журналист.

"В совместной советско-японский декларации 1956 года (когда были восстановлены дипломатические отношения между двумя странами) упоминается о возможном согласии СССР на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Это соглашение много раз использовалось в качестве основы для дискуссий в 1990-е годы, но так и не было исполнено", - напоминает автор статьи.

"Нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ с 2010 года стремился возобновить это досье, однако до сих пор наталкивался на непреклонность Москвы. Между тем, российская позиция несколько изменилась, когда Синдзо выразил готовность отказаться от двух спорных островов из четырех и больше не требовать от России компенсации в пользу бывших японских граждан, изгнанных с архипелага в 1946 году. В этом состоит цель и смысл визита Таро Коно в Москву в понедельник 14 января, который станет подготовительным этапом для официального визита Синдзо Абэ в Москву в конце января", - пишет издание.

"Тем не менее, нет уверенности в том, что Синдзо Абэ примет предложение, высказанное Владимиром Путиным на пленарном заседании Восточного экономического форуме во Владивостоке в сентябре 2018 года: "Давайте заключим мирный договор - не сейчас, а до конца года, без всяких предварительных условий". Иными словами, сначала подпишем, а там посмотрим, что с Курильскими островами", - комментирует автор статьи.

"Во время своих новогодних поздравлений Синдзо Абэ, в свою очередь, сказал, что российские жители оспариваемых островов должны быть готовы к "изменению носителя суверенной власти" и что в 2019 году будет подписан мирный договор", - говорится в статье.

"Никому не известно, на какие уступки готовы пойти Владимир Путин и Синдзо Абэ при новой попытке переговоров о мире", - заключает Малович.