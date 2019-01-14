Ум - сексуальное преимущество. У волнистых попугайчиков

"Группа китайских ученых подтвердила гипотезу Дарвина: особи женского пола предпочитают тех самцов, у кого лучше работают мозги", - сообщает газета Le Monde.

"Джентльмены предпочитают блондинок, божился Говард Хоукс (американский кинорежиссер, режиссер одноименного фильма - Прим.ред.. А кого предпочитают женщины? Они могли бы повторить то, что напевали Мэрилин Монро и Джейн Рассел? Таким вопросом задавались несколько поколений ученых. Наблюдая за природой, зоологи последовательно выстраивали ответы: самых красивых, самых сильных, самых предприимчивых, самых лучших певцов. Китайско-нидерландская группа ученых недавно добавила к этому списку еще один критерий выбора: самых умных. В статье, опубликованной в журнале Science, биологи впервые говорят о прямой связи между когнитивными способностями самца - в данном случае волнистого попугайчика - и предпочтением самки", - пишет Le Monde.

"Почти 150 лет назад Чарльз Дарвин зашел намного дальше. В своем труде 1871 года "Происхождение человека и половой отбор" натуралист счел возможным обнаружить "усиление (...) наших умственных способностей с помощью полового отбора". Иными словами, женщины одаряли своей благосклонностью самых сообразительных и тем самым увеличивали силу ума своего потомства. Оставалось лишь продемонстрировать это", - пишет газета.

"Именно это и предприняли биологи из Пекина и Лейдена, наблюдая за волнистыми попугайчиками", - говорится в статье.

"Ученые поместили перед каждой из 17 изучаемых самок двух самцов и дали им возможность выразить свое предпочтение. Выбор выражался во времени, которое дама позднеепроводила со своими претендентами, и такой критерий был лишен двусмысленности. Тогда ученые поставили перед отверженным самцам когнитивную задачу - в данном случае, им нужно было открыть коробку, в которой находилась пища. Потом они снова поставили самок перед таким же выбором, на этот раз показывая им двух самцов, трудившихся над открытием коробки - и вчерашний избранник теперь споткнулся там, где преуспел его конкурент. Результат: самки попугайчика изменили свое решение и в подавляющем большинстве выбрали того, кто оказался более сообразительным", - описывает Герцберг.

"Сами же исследователи стали выдвигать возражения. А, может, самки лишь вознаградили того, кто способен лучше обеспечить прокорм? Словом, это выбор живота. Тогда они произвели те же действия, но на этот раз предоставили зерна только нелюбимым самцам. Самки остались бесчувственными к этому маневру, сохранив верность первоначальному фавориту", - уточняет журналист.

В комментариях к статье в Science два биолога из Калифорнийского университета в Ирвине отдали честь этой работе, однако задались вопросом: действительно ли волнистые попугайчики делают выбор в пользу ума? Быть может, они считают, что вознаграждают наиболее сильного или наиболее упрямого?

"Мы не знаем, что думают птицы, - признает Юэ-Хуа Сунь, профессор зоологии, член Академии наук Китая и глава исследовательской группы .- Умышленно или бессознательно, но получается так, что половой отбор способен привести к усовершенствованию когнитивных способностей".