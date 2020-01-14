В Москве ливийские соперники пытаются договориться о режиме прекращении огня

"(...) Дипломатическая деятельность в отношении Ливии напоминает двигатель, испытывающий череду ускорений и резких сбоев. После встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в прошлый четверг в Стамбуле и визита Ангелы Меркель в воскресенье в Москву соперничающие ливийские группировки внезапно прибыли в российскую столицу в понедельник для переговоров. Однако в тот вечер им не удалось скрепить печатью соглашение о режиме прекращения огня, предложенное на прошлой неделе президентами России и Турции", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"После семи часов переговоров соглашение подписал только Файез Саррадж, который возглавляет Правительство национального единства (ПНЕ) в Триполи. Его противник, лидер восточной Ливии маршал Халифа Хафтар, отказался это сделать. Он попросил "дополнительное время до утра 14 января", чтобы подумать, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, все же признавая, что в переговорах "определенный прогресс достигнут". На местах хрупкое перемирие, вступившее в силу в воскресенье, судя по всему, в целом сохранялось, несмотря на несколько нарушений, ответственность за которые воюющие стороны перекладывали друг на друга", - говорится в статье.

"В Москве объявленные тем же утром переговоры начались довольно плохо. Файез Саррадж, глава единственного правительства, признанного международным сообществом, отказался сидеть за одним столом с маршалом Хафтаром", - указывает Le Figaro.

"(...) В отсутствие прямого контакта между двумя главными ливийскими действующими лицами, переговоры велись через четверку, состоявшую из российского министра иностранных дел Лаврова, его коллеги министра обороны Сергея Шойгу и их турецких коллег соответственно Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара. В комнате были зарезервированы пустые стулья в ожидании возможного и в конечном итоге несостоявшегося прихода двух ливийских лидеров...", - отмечает журналист.

"Обсуждаемый в понедельник проект соглашения поддерживает российско-турецкую инициативу о "неограниченном прекращении военных действий" в Ливии, выступая за "нормализацию повседневной жизни в Триполи и других городах", за "безопасный" доступ и распределение гуманитарной помощи", - говорится в публикации.

"(...) Распределение газовых месторождений между боевыми силами на местах является одним из ключевых вопросов, которые обсуждаются в настоящее время и которые должны быть урегулированы", - указывает один достоверный источник.

"(...) Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным в воскресенье настаивал на необходимости "заслуживающего доверия, прочного и поддающегося проверке" режима прекращения огня в целях создания условий для возобновления межливийского диалога", - отмечает автор статьи.

"(...) Несмотря на возникшую неопределенность, в Берлине уже ведется подготовка к саммиту по политическому будущему Ливии, намеченному на ближайшее воскресенье - эта дата совпадает с присутствием в столице Германии Эрдогана. Он уже объявил, что примет в нем участие вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Встреча должна состояться в формате "5 + 5" - пять постоянных членов Совбеза ООН (США, Китай, Франция, Россия, Великобритания) и пять "ключевых игроков" (Италия, Германия, Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты). "Цель состоит в укреплении международного консенсуса по Ливии таким образом, чтобы облегчить межливийский диалог" и чтобы "принимать в расчет региональную среду", подчеркивает один европейский источник. Тем не менее, дорога от Москвы до Берлина выглядит куда более извилистой, чем ожидалось", - резюмирует Ален Барлюэ.