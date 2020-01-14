Джастин Трюдо изо всех сил пытается вытащить Канаду на международную арену

"2020 год обещает стать испытанием для премьер-министра Канады, поскольку Оттава выставляет свою кандидатуру и претендует на место временного члена Совбеза ООН 27 июня, такую позицию она не занимала уже в течение двадцати лет", - пишет корреспондент Le Monde Элен Жуан.

"(...) Подобный вотум доверия, требуемый Канадой от мира, станет проверкой в натуральную величину того, восстановила ли она свое влияние", - считает Джослин Кулон, научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета, советник правительства Трюдо до 2017 года.

"Такой вызов весьма далек от достижения победного конца. Прежде всего, потому что результаты первого срока Джастина Трюдо вызывают скептическое отношение у многих наблюдателей. "Он никогда не ставил ресурсы на уровень тех политических амбиций, которые он сам себе наметил", - анализирует Джастин Масси, профессор политологии в университете Квебека в Монреале. К тому же он заронил сомнение у своего лучшего и самого влиятельного соседа. "Влияние Джастина Трюдо на Дональда Трампа очень ограничено, - добавляет Масси. - После инцидента на G7 в 2018 году [эти два человека сцепились из-за канадских таможенных пошлин], Трамп считает Трюдо слабым и не относится к нему серьезно".

"(...) Тома Жюно, доцент кафедры международной политики в Университете Оттавы, уточняет: "Следует признать тот факт, что Канада является средней державой. У нее нет иного выбора, кроме как равняться на Соединенные Штаты. Кроме того, по иранскому досье, как и по многим другим, Трюдо унаследовал политику консерваторов".

"Но преуспел ли нынешний либеральный премьер-министр лучше, чем они? - задумывается автор статьи. - Возвращение на международную арену предполагает поддержание отношений с великими мировыми или региональными державами. Между тем, с 2015 года Канада поссорилась не только с Китаем, но и с Индией, Саудовской Аравией и Россией. "Сегодня весь мир разговаривает с Владимиром Путиным, - в отчаянии говорит Джослин Кулон. - Весь мир, кроме нас. Бывший министр иностранных дел Канады украинского происхождения Христя Фриланд выражала враждебность по отношению к Москве, где она стала персоной нон-грата. Так не возвращают себе влияние".