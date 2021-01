14 января 2021 г. Генри Фой | Financial Times Россия сталкивается со сложностями в обеспечении регионов своей вакциной "В Брянске, небольшом городе в 400 км к югу от Москвы, больницы и поликлиники хотели бы выполнить поручение президента Владимира Путина о переходе российской программы вакцинации от Covid-19 от "масштабной" к "массовой". Но у них просто нет вакцины", - передает Financial Times. "Здесь есть клиники, официально предлагающие вакцину, которые на самом деле не вакцинируют, - рассказал Вадим, местный врач, побеседовавший с Financial Times. [Врачи] вам скажут, что прямо сейчас у нас нет в наличии вакцин, потому что мы их все использовали... Но вакцины никогда и не было". "В то время как правительство России заявляет, что было разослано 1,5 млн доз вакцины и еще тысячи доз готовы к отправке, врачи и чиновники по всей стране описывают гораздо более мрачную реальность ограниченных поставок и задержек с поставками, - говорится в публикации. - (...) И пока московские медицинские учреждения были заняты вакцинацией желающих, регионы за пределами столицы изо всех сил пытались обеспечить адекватные поставки, что ставит под сомнение способность правительства удовлетворить требования Путина". (...) "Российские официальные лица заявили, что во всем мире вакциной "Спутник V" были вакцинированы 1,5 млн человек, но отказались сообщить, сколько из них проживает в России, стране с населением 144 млн человек. 5 января создатель вакцины сообщил, что прививка была сделана 1 миллиону россиян. Официальные данные не являются общедоступными: по закону статистика вакцинации от коронавируса хранится в конфиденциальной базе данных, - пишет газета. - Но данные из отдельных регионов и показания региональных врачей заставляют предположить, что в России вакцинировано гораздо меньше людей, чем предполагалось". "Красноярский край (...) заявил на этой неделе, что получил всего 6 242 дозы вакцины: выходит по одной на каждых 450 жителей. Ленинградская область, которая окружает Санкт-Петербург, получила по одной вакцине на каждых 395 жителей. В области всего шесть медицинских учреждений, предлагающих вакцинацию - а в Москве их 100", - констатирует газета. "По телевизору говорят, что вакцинируют людей где-то в Сибири, школьников в Москве, учителей и медперсонал, членов государственных организаций, так сказать, - замечает Ирина, врач больницы недалеко от Екатеринбурга, четвертого по величине города России, которая беседовала на условиях анонимности. - Но [сюда] вакцину пока не поставили, и руководство больницы нам ничего не сообщало". "На вопросы [наше руководство] отвечает, что оно ничего не знает, вакцины нет и нет понимания, когда вакцину пришлют", - добавляет она. (...) "Региональные врачи также выразили недовольство серией заявлений Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который финансировал разработки вакцины "Спутник V" и управляет ее экспортными продажами, по поводу обещаний поставить миллионы доз в такие страны, как Сербия, Бразилия и Боливия, в то время как больницы за пределами Москвы остаются без нее. "Конечно, следует сначала побеспокоиться о своих собственных гражданах и вакцинировать их прежде, чем помогать другим", - говорит Ирина. РФПИ не ответил на вопросы FT о распределении вакцины "Спутник V", - сообщается в статье. В Москве, где поставки в больницы были значительны, постоянно расширяется круг людей, которые могут получить вакцину, чтобы увеличить количество вакцинированных, пишет FT. Мэр Москвы заявил 1 января, что были вакцинированы 50 тыс. жителей столицы, и он ожидает, что их общее число будет увеличиваться на 10 тыс. каждый день. Население Москвы составляет около 14 млн человек. (...) Источник: Financial Times