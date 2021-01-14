За ужасным преступлением стоит страшная жизнь Лизы Монтгомери, первой женщины, казненной в США за 70 лет

"(...) В детстве Лиза Монтгомери испытала ужасные вещи. Тридцать лет спустя нечто ужасное совершила она сама. Лиза Монтгомери, обвиненная в убийстве 23-летней Бобби Джо Стиннетт, которой она вспорола живот и похитила ее ребенка, была казнена около 1:30 ночи в тюрьме города Терре-Хот, штат Индиана. Об этом в среду, 13 января, объявило Министерство юстиции США. Это - первая женщина в США за 67 лет, которой досталась подобная участь. Ее казнь возмутила Келли Генри, адвоката 52-летней заключенной. "Сегодня вечером полностью раскрылась жажда крови несостоятельной администрации (...), - заявила она. - Наша Конституция запрещает казнь человека, который не может ее понять с рациональной точки зрения. Нынешняя администрация это знает. И она все равно ее убила", - пишет Le Figaro.

"Все началось в 2004 году. 36-летняя Лиза Монтгомери зарегистрировалась на форуме Ratter Chatter, предназначенном для любителей шотландских терьеров. Там она познакомилась с молодой заводчицей собак Бобби Джо Стиннетт. В течение нескольких недель женщины обсуждали свое общее увлечение. Заводчица сообщила Дарлин Фишер - псевдоним Лизы Монтгомери - что она на восьмом месяце беременности. Ее собеседница тоже утверждала, что ждет подобного счастливого события. В декабре 2004 года она изъявила желание взять щенка. Две женщины договорились о встрече, и Лиза Монтгомери проехала более 280 км между городами Мелверн и Скидмор, штат Канзас, к дому заводчицы", - указывает автор статьи Хлоя Фридман.

"Оказавшись там, она схватила беременную женщину и задушила ее веревкой, а затем ножом вспорола ей живот, извлекла ребенка и похитила его. Следователи быстро поняли, что "Дарлин Фишер" не существовало. Когда они нашли Лизу Монтгомери по ее IP-адресу, представшая перед ними картина их ошеломила. 30-летняя женщина, укрывающаяся в своем доме, держала на руках маленькую девочку. Она утверждала, что является матерью ребенка и родила его накануне. Отсутствие алиби быстро раскрылось. Младенца вернули его отцу в Скидмор. Три года спустя обвиняемую заключили в тюрьму в штате Миссури и приговорили к смертной казни. Чтобы объяснить ее действия, адвокаты Лизы Монтгомери постоянно подчеркивали травматическое прошлое своей клиентки", - говорится в статье.

"От истории детства Лизы Монтгомери стынет кровь. Ее сводная сестра Дайана вспоминала этот "ужасающий" период в колонках BBC News. В то время две маленькие девочки росли в доме, где физическое, психологическое и сексуальное насилие было обычным явлением. Такие преступления совершались Джуди Шонесси, матерью Лизы, и ее последовательными бойфрендами. Тем временем отец Дайаны покинул семейный дом. "Джуди всеми манипулировала и была дьявольски коварной, - рассказывает Дайан Мэттингли. - Ей нравилось мучить окружающих".

"(...) Второй муж Джуди построил сарай, в котором он и его друзья издевались над девушкой. Мать Лизы даже разрешила рабочим изнасиловать ее дочь в обмен на ремонт в доме. На момент развода матери и отчима Лиза дала показания судье о совершенном в отношении нее сексуальном насилии. Но судья довольствовался тем, что сделал матери внушение, велел ей молчать и затем закрыл дело", - сообщает журналистка.

"В 18 лет Лиза попыталась прекратить свои мучения. Она вышла замуж за одного из своих сводных братьев и за пять лет родила четверых детей. Брак оказался далек от ожидаемого спасения. Ее муж был "жестоким" и изводил ее. Именно в это время начали проявляться ее психические расстройства. Обеспокоенные родственники считали, что она "живет в своем мире". Молодая женщина развелась и снова вышла замуж за Кевина Монтгомери. После четвертого ребенка Лиза попросила сделать ей стерилизацию. Тем не менее, она уверяла своего второго мужа, что ждет ребенка. Такая ложь в конечном итоге стала ее тяготить. Тридцатилетняя женщина оказалась под давлением, опасаясь, что ее бывший муж, который начал судебную тяжбу за опеку над их детьми, раскроет правду. "Она потеряла всякий контакт с реальностью", - утверждает сегодня ее адвокат.

"По мнению адвоката Келли Генри, у Лизы Монтгомери не было шансов избежать приговора. По ее словам, после ареста обвиняемая пострадала от плохой защиты. Стратегическая ошибка первых адвокатов состояла в отсутствии подробностей о психических заболеваниях, от которых страдала их клиентка - биполярном расстройстве, посттравматическом стрессовом расстройстве и диссоциативном расстройстве", - передает автор публикации.

"(...) Между тем, 24 декабря 2020 года адвокаты Лизы Монтгомери безуспешно пытались подать прошение о президентском помиловании. 11 января федеральный судья попросил приостановить казнь, чтобы оценить ее психическое здоровье. На следующий день апелляционная инстанция Министерства юстиции отменила это решение. Такой выбор подтвердил Верховный суд. В среду, 13 января, Лиза Монтгомери стала третьей женщиной, казненной федеральным правительством с 1900 года. Две предыдущие женщины, Бонни Браун Хиди, обвиненная в похищении и убийстве человека, и Этель Розенберг, осужденная за шпионаж (в пользу СССР - Прим. ред.), пострадали от того же самого в 1953 году", - резюмирует Le Figaro.