Возвращаясь, Алексей Навальный бросается в пасть волку

"(...) В воскресенье лидер российской оппозиции Алексей Навальный вернется из Берлина в Москву рейсом российской компании "Победа". Российский комик Илья Соболев сразу представил себе, какой прием окажут ему власти: механическая рука обрызгивает самолет боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия "Новичок", производимым исключительно в России", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"(...) По возвращении оппозиционера в России ждет тюрьма. В конце декабря российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, заявив, что он присвоил миллионы долларов, собранных в качестве пожертвований в свой Фонд борьбы с коррупцией", - говорится в статье.

"(...) Это еще не все. На этой неделе Алексей Навальный опубликовал в сети протокол, в котором говорится, что тюремные власти стремятся превратить условный приговор, вынесенный в 2013 году (отмененный Европейским судом по правам человека), в тюремное заключение, - отмечает журналист. "Путин так взбешён тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный", - отреагировал оппозиционер в своем аккаунте в Twitter.

"Зачем же тогда бросаться в пасть волку? - задумывается автор статьи. - Алексей Навальный оправдывает свое решение улучшением своего состояния после того, как он провел две недели в коме: "Наступил момент, которого я так ждал - наверное, я почти здоров и могу наконец-то вернуться домой", - написал он в своем Instagram. И как всегда стремясь доказать свой патриотизм, он добавляет: "Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке".

"Это невероятно храбрый поступок", - считает политолог Николя Тензер, профессор Парижского института политических исследований. Вызов, брошенный Владимиру Путину, "в то время как российские власти продемонстрировали решимость использовать любые средства, в том числе насилие, для избавления от оппозиции", - подчеркивает Татьяна Становая, руководитель аналитической фирмы R.Politik. Сесиль Вессье, историк, специализирующийся на советском диссидентстве, подтверждает, что этот жест не имеет аналогов в российской истории, потому что "ни один диссидент не пытался вернуться в СССР, пока не получал все гарантии того, что его не арестуют".

"(...) Возвращение главного противника Владимира Путина открывает потенциально драматическую новую страницу в российской истории. "Ситуация с Навальным очень похожа на два поезда, несущихся навстречу друг другу и неизбежно обреченных столкнуться. Будет много жертв", - прогнозирует Татьяна Становая. По ее мнению, власть зашла в тупик. Если оппозиционера не арестуют, то это будет воспринято как неподобающая слабость. "Для ФСБ посадка Навального стала делом чести", - указывает она. Большой неизвестной является реакция российского гражданского общества. Сочтет ли она вызов Навального бессмысленным или усмотрит в его аресте слишком большую несправедливость?" - резюмирует Эммануэль Гриншпан.