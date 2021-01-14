Германия запаслась вакциной? Еврокомиссия хочет получить ответы от Берлина

"Национальные договоренности Германии с местными производителями вакцины Biontech и Curevac вызывают вопросы у других стран ЕС. Главная посредница ЕС по закупке вакцин заявила во время слушания, что ей неизвестно о таких договорах. Тем не менее Брюссель требует от Берлина предоставить информацию", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Лишь недавно (...) немецкое правительство обвинялось в том, что оно якобы ведет себя слишком "по-европейски" и не уделяет должного внимания собственному населению. Теперь же крупнейшее государство ЕС по иронии судьбы столкнулось с противоположным обвинением, - отмечает журналист Кристоф Г. Шмутц. - Берлин поступил эгоистично и пренебрег договоренностями на европейском уровне, указывают критики. Летом страны ЕС договорились о совместных действиях при закупке вакцины. Это соглашение предусматривало, что страны не будут вести отдельных переговоров с поставщиками, и таким образом должно было предотвратить конфликты и необходимость платить более высокую цену".

"Но в сентябре министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что у Германии есть опцион на вакцины от Biontech и Curevac - в качестве встречной услуги за немецкое финансирование, которым поддерживались исследования и расширение производства. ЕС подписал договоры с Biontech и Curevac в ноябре", - говорится в статье.

"На сайте министерства здравоохранения ФРГ говорится, что у Германии имеется опцион на 30 млн доз вакцины от Biontech, а также более чем на 20 млн доз от Curevac. К тому же Берлин ведет переговоры с компанией Moderna о поставке вакцины в объеме, превосходящем норму ЕС".

"Соответственно, возник вопрос о том, придерживается ли Германия европейских договоренностей. Во вторник глава директората ЕС по здравоохранению Сандра Галлина ответила на вопросы комитета парламентариев. Галлина, занимающаяся в качестве главного переговорщика закупкой вакцин для ЕС, заявила, что не видела никаких национальных договоров о покупке вакцины", - передает издание.

"Тем временем председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала комиссара по вопросам здравоохранения Стеллу Кириакидес направить письмо всем министерствам здравоохранения стран ЕС. Еврокомиссия хочет получить информацию о том, насколько страны придерживаются договоренностей и не ведут ли параллельных переговоров. Так, например, Кипр якобы планирует дополнительно закупить вакцину у Израиля", - указывает автор статьи.

"Представитель министерства здравоохранения Германии заявил в пятницу (8.1), что соглашение о намерениях, заключенное в сентябре, не противоречит договоренностям внутри ЕС. (...) По его словам, ни одна страна ЕС не получит вакцины от Biontech позже только потому, что у Германии есть договоренность о дополнительном количестве вакцин".

Если Европейское агентство лекарственных средств одобрит вакцину от AstraZeneca, к концу месяца Евросоюз сможет претендовать почти на 1,2 млрд доз вакцин, что более чем достаточно для 450 млн жителей.

"Поэтому Галлина заявила, что "озадачена" дискуссией по поводу слишком малого количества вакцины. "Мы купили все, что можно было купить", - сказала переговорщица".

"Парламентарии ЕС критикуют недостаточную транспарентность. Так, по-прежнему неясно, когда и какое количество доз вакцины получат страны", - пишет Neue Zürcher Zeitung.