Семья по собственной милости

"Если Трамп захочет помиловать себя, он может ориентироваться на Владимира Путина", - пишет австрийское издание Der Standard.

"То, что Дональд Трамп может помиловать себя в последние дни президентства, американские юристы считают сомнительным. Известно, что в последние недели он помиловал или смягчил наказания более чем 50 людям - отчасти из своего семейного, личного или политического окружения. (...) То, что на помилованиях можно построить и бизнес, президент понял, вероятно, еще раньше. Связанное с этим расследование американской юстиции по теме "Взятки в обмен на помилование" уже ведется", - говорится в статье.

"Теперь же можно вполне допустить, что "стабильный гений" хочет форсировать собственное помилование с помощью самоподкупа. Впрочем, более перспективным было бы снова ориентироваться в этой проблеме на Владимира Путина, - отмечает автор публикации Флориан Шойба. - Он незадолго до Рождества подписал закон, гарантирующий ему и членам его семьи не только пожизненную безнаказанность, но одновременно и защиту от допросов полицией и прокуратурой или проведения домашних обысков".

"Это умный ход на фоне стабильно падающего рейтинга, тем более что друзья и семья Путина, как говорят, незаконно присвоили с 2006 года до 325 млрд долларов, - утверждается в публикации. - Около половины из них, вероятно, достались непосредственно президенту. И здесь юстиция, которая не имеет права даже задать вопросы, становится подушкой, на которую человек, который однажды все же перестанет быть президентом, сможет спокойно положить свою голову".

"Абсолютно спокойно Путин теперь может и уйти и - вполне в духе принципа "загрязнитель платит" - представить решение проблемы "Помилование Трампа": ему просто нужно его усыновить. То, что Путин мог бы объяснить предоставление этого семейного убежища "симпатией к Трампу", не было бы лишь обычным поводом. Жизненный принцип американского президента "Заставь людей думать, что твое очевидное отупение - это хитрая маскировка", вероятно, растрогал бы Путина. Это можно было хорошо наблюдать по его снисходительной реакции на абсурдно неуклюжее поведение российских агентов во время неудачных покушений на Алексея Навального и Сергея Скрипаля. Своим признанием в телефонном разговоре с жертвой и странным телевизионным интервью о туристической ценности Солсберийского собора агенты, совершившие покушения, доказали, что в России Путина можно без проблем совмещать гипертрофированный идиотизм с работой в спецслужбах", - говорится в статье.

"В этом смысле усыновленному Трампу и в профессиональном смысле будут открыты в Москве некоторые двери. А оплату содержания Путину больше не придется организовывать тайно через преступных олигархов - эти средства он сможет просто подсовывать Трампу в качестве денег на карманные расходы", - пишет Der Standard.