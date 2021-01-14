Как пандемия коронавируса меняет наше пищевое поведение

"Мир питания существенно меняется, - пишет немецкое издание Die Welt. - Давайте будем честными: ловили ли вы себя в прошлом году на том, что слишком часто ставите в печь замороженную пиццу, хотя вообще-то у вас было время приготовить что-то полезное? Так, вероятно, было у многих. Одновременно растет наше желание питаться правильно и прежде всего экологично".

"Специалист по питанию Ханни Рютцлер из Института будущего еще в мае 2020 года решилась опубликовать свой "Доклад о питании - 2021" с прогнозами относительно того, как изменится наша культура питания после кризисного года. Ведь на то, что мы едим, накладывает отпечаток и то, что происходит вокруг нас: климатический кризис, скандалы, связанные с продуктами питания, (...) - все это влияет на наше потребительское и пищевое поведение", - отмечает издание.

Рютцлер выделила несколько крупных трендов питания. "На протяжении нескольких лет диетологи наблюдают, что в целом мы хотим употреблять более здоровую пищу: больше фруктов и овощей вместо вредного фастфуда, больше воды и чая вместо газированных напитков. Именно на этом желании основывается тренд soft health или "мягкое здоровье". "Этот тренд базируется на более комплексном понимании здорового питания, которое теперь не связано в первую очередь с питательными веществами и калориями", - пишет эксперт по питанию Ханни Рютцлер в "Докладе о питании - 2021".

"Вместо того, чтобы фокусироваться на том, что считается вредным, например, слишком большое количество соли, жира и сахара, мы все больше обращаем внимание на то, чтобы питаться сбалансированно и разнообразно. Поэтому успехом пользуются блюда с большим содержанием овощей, злаков и бобовых. То, что эти продукты пользуются популярностью среди покупателей, доказывает и потребительское поведение людей в 2020 году. Наряду со скупкой макаронных изделий и консервов третье место в рейтинге продуктов, которые во время коронакризиса стали чаще оказываться в корзине покупателей, заняли свежие фрукты и овощи. В Германии также значительно вырос спрос на ящики для хранения овощей, фруктов и кухонных принадлежностей: некоторые компании говорят о росте на 50-60%", - пишет издание.

"Трехразовое питание? В современных рабочих буднях, когда люди часто находятся в пути и должны проявлять значительную гибкость во времени, это звучит, как утопия. Все чаще завтрак, обед и ужин заменяются коротким ланчем и перерывами на кофе и перекус. (...) Локдаун и пандемия внезапно изменили этот тренд, что, впрочем, логично, ведь люди стали проводить гораздо больше времени дома в собственных четырех стенах", - говорится в статье.

"Поэтому возвращение к кулинарной обывательской жизни и ренессанс трехразового питания в обыденной жизни не связаны друг с другом автоматически", - отмечает Рютцлер.

"В последние месяцы многие возродили свое кулинарное искусство. (...) Выросло и число посещений блогов с рецептами и просмотром видео в соцсетях. Эта тенденция сохранится, уверена Рютцлер".

Исследовательница также наблюдает тенденцию поддержки местных продуктов питания. "Молодые современные жители крупных городов заново открыли для себя огороды, инициировали развитие проектов по использованию садовых участков в городской среде и стали выращивать на своих террасах фенхель вместо герани", - пишет Рютцлер.

"Все больше людей также хотят не только "потреблять" продукты питания, но и "ощущать" их", - отмечает исследовательница.

"Мы хотим знать, где была изготовлена наша еда, как она была произведена и какое у нее качество, говорит Рютцлер. Это проявляется, например, в том, что мы все чаще покупаем продукты на рынках, в фермерских лавках, частных пекарнях и у мясников. Ведь там все можно понюхать, попробовать и по возможности увидеть процесс изготовления. Именно в прошлом году, когда многие самостоятельно пекли хлеб, качество снова стало цениться больше, пишет Рютцлер в своем прогнозе трендов на 2021 год".

По мнению Рютцлер, рост спроса на региональные продукты питания является тенденцией, противоположной глобализации пищевой промышленности. "Если раньше нам казались крайне интересными суперэкзотические фрукты, то сегодня мы скорее скучаем по тому, что нам знакомо и частично было уже почти забыто", - передает Die Welt.