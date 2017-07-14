Турция делает выбор в пользу России, а не НАТО в вопросах противоракетной обороны

"Турция согласилась заплатить 2,5 млрд долларов за приобретение новейших российских систем противоракетной обороны в рамках сделки, свидетельствующей о том, что страна отворачивается от военного альянса НАТО, который связывал Турцию с Западом более шести десятилетий", - сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного турецкого чиновника, который говорил на на условиях анонимности.

По предварительному соглашению, Турция получит от России две системы С-400 в течение следующего года, затем еще две будут произведены в Турции, пишет корреспондент Селкан Хасаоглу. По словам чиновника, стороны в настоящее время согласуют технические детали сделки и на окончательное согласование проекта может уйти около года.

Ракетное соглашение с Россией - "явный признак того, что Турция разочарована в США и Европе, сказал Константин Макиенко, аналитик Центра анализа стратегий и технологий в Москве. "Но, пока аванс не внесен и сборка не началась, мы ни в чем не можем быть уверены", - добавил он.

Противоречия Турции с Вашингтоном связаны с поддержкой Соединенными Штатами курдских боевиков в Сирии, которых Турция считает террористами, а отношения с Евросоюзом ухудшились после того, как блок выступил против предполагаемого поворота Турции к авторитаризму, поясняет автор статьи.

По словам турецкого представителя, российская система не будет совмещенной с другими оборонными системами НАТО, и не станет предметом ограничений, вводимых альянсом, которые не позволяют Турции размещать такие системы на армянской границе, побережье Эгейского моря и на границе с Грецией. Соглашение с Россией позволит Турции размещать системы ПРО в любом месте страны, сказал этот источник.