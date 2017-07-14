Как украинская война повлияла на выборы в США

"История о российском вмешательстве [в американские выборы] уже стала частью мейнстрима, - отмечает Леонид Бершидский в Bloomberg View. - Украинское вмешательство - более новая и менее проработанная история, которую проталкивают республиканцы в ответ на обвинения в связи с Россией. Судя по некоторым признакам, ее с энтузиазмом поддерживают российские заинтересованные лица".

О первом случае украинского вмешательства - о том, как Александра Чалупа, политический деятель украинского происхождения, искала информацию о начальнике штаба Трампа Поле Манафорте, - написала в январе газета Politico, а недавно об этой истории напомнили несколько соратников Трампа и консервативное издание The Caller, сообщает журналист. В среду Кристофер Рэй, выдвинутый Трампом на пост директора ФБР, в ответ на вопрос сенатора Линдси Грэма сказал, что будет "рад раскопать" данный сюжет.

Бершидский рассказывает также о том, что прокремлевская хакерская группа CyberBerkut опубликовала материал о предполагаемой связи между благотворительным фондом украинского миллиардера Виктора Пинчука и Клинтонами, который был подхвачен WikiLeaks.

"Ясно, что люди из пропагандистской машины Владимира Путина хотели бы раздуть историю о связи Клинтон с Украиной, - говорится в статье. - Однако эта история, возможно, не выходит за рамки дозволенного партиям по простой причине, описанной в твите бывшей сотрудницы Национального комитета Республиканской партии Лиз Мэйр: "Большая разница между Клинтон/Украина и Трамп/Россия в том, что Украина нам не враг, а Россия, очевидно, враг, если руководствоваться здравым смыслом".

"Немалая часть республиканского истеблишмента считает Россию - давайте смотреть правде в глаза: не путинский Кремль, а саму страну - вечным противником США, - пишет Бершидский. - Это основывается на истории холодной войны и привычных разведывательных и дипломатических практиках в той же степени, что и на всем, что сделал Путин. По-видимому, республиканцам проще разделить это установившееся представление и принять сторону демократов в отношении российской истории, чем перейти на сторону поддерживающих Трампа республиканцев-популистов, чьи взгляды на Россию более оппортунистские".

"Украина, напротив, - объект американской благотворительности и противовес России в постсоветском пространстве, - утверждает журналист. - Поэтому работать с ней, практически приравнивая принятие российской помощи к измене, - это не двойные стандарты. В этом контексте проблема не в участии иностранцев в американском политическом процессе, а в участии в нем иностранного противника США. Не так ли прочерчивается граница во все более глобализированном мире с интернационализированными выборами?".

"То, что российско-украинский конфликт показывает себя везде, куда могут дотянуться обе его стороны, естественно. США - важная арена; возможно, американцам следует гордиться этим, а не беспокоиться", - резюмирует Бершидский.