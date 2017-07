14 июля 2017 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Нужны ли США и России более четкие правила взаимодействия? "Всего через неделю после того, как Дональд Трамп и Владимир Путин предприняли попытку сгладить разногласия, это усилие, похоже, потерпело крах", - пишет корреспондент The Christian Science Monitor Фред Уэйр. "Российские ветераны холодной войны утверждают, что усилия по поддержанию позитивного дипломатического диалога всегда зависели от заголовков в ежедневных газетах и неблагоприятных геополитических событий. Но сейчас, по их словам, каналы связи кажутся вопиюще несовершенными, и уже нет ранее существовавшего свода правил, на которые можно опереться, - что усложняет поддержание основных, практических связей между США и Россией", - говорится в статье. "Можно подумать, что развитие отношений между США и Россией зависит от объективной оценки угроз безопасности, но это не так, - говорит заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарев. - Субъективные факторы, такие как пропаганда и образы врага, играют огромную роль. Сейчас нет таких принципиальных идеологических различий, как во времена холодной войны, но угрозы безопасности изменились". Уэйр перечисляет проблемы двусторонних отношений: приостановка работы над правилами безопасности в киберпространстве, отсутствие прочной основы у перемирия в Сирии, назначение специальным представителем США по переговорам на Украине известного своей жесткой позицией в отношении России Курта Волкера. Павел Палажченко, который был личным переводчиком Михаила Горбачева в конце 1980-х, говорит, что он "удивлен и озадачен тем, что на саммите не был выработан определенный механизм для постоянного обзора всей американо-российской повестки дня, такой как совместные рабочие группы, которые могли бы рассмотреть все вопросы и предложить решения лидерам". "Когда в 1985 году возобновился американо-советский диалог, были созданы рабочие группы для решения ключевых вопросов - права человека и контроль над вооружениями, - рассказал Палажченко. - Эти группы регулярно встречались до, во время и после встреч на высшем уровне и на уровне министров, это был непрерывный процесс. Это был отличный способ начать долговременный диалог, который продолжался бы независимо от скандалов, обвинений и неожиданных событий, которые постоянно случаются. Таким образом, все может быть сделано, даже когда атмосфера неблагоприятна, а поток новостей приводит к недоразумениям. Тогда все это тоже происходило". "Я не понимаю, почему этот очевидный шаг не предпринимается сейчас", - сказал Палажченко. Источник: The Christian Science Monitor