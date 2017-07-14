Землетрясения в крупных российских банках

"Прежнее прореживание сильно заросшего российского банковского сектора - с 2013 года при главе ЦБ Эльвире Набиуллиной было закрыто 338 банков, не отвечавших стандартам, - было, по всей видимости, только прелюдией", - пишет экономический обозреватель австрийской газеты Die Presse Эдуард Штайнер. По большей части закрывались небольшие банки, и "сильных потрясений системы не было. Но теперь все-другому", говорится в статье.

В начале текущей недели ЦБ впервые взялся за крупного игрока - за "Югра-Банк", входящий в топ-20 банков по вкладам. Случившееся с ним войдет в финансовую историю России "как самый крупный страховой банковский случай", подчеркивает автор, отмечая, что по словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, "ЦБ и Агентству по страхованию вкладов придется выплачивать 170 млрд рублей компенсаций". Эксперты полагают, что для этого ЦБ даже придется запустить печатный станок - ранее самый крупный страховой случай обошелся в 35 млрд рублей.

Между тем "Югра-Банк" - отнюдь не единственный банк, который принес проблемы государству. Так, государственный "альфа-самец" "Сбербанк" заставил говорить о себе в связи с тем, что потерял всяческую надежду на возврат многомиллиардного кредита из Хорватии. Там в апреле обанкротился крупнейший концерн Agrokor, занимавшийся ритейлом. "Сбербанк" был крупнейшим кредитором компании, предоставив 1,1 млрд евро, сообщает Штайнер.

К настоящему времени "Сбербанк" считает эти деньги практически потерянными, а кредит - невозвратным.