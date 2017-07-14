Трампа снимали, когда он комментировал фигуру Брижит Макрон

Президент США Дональд Трамп опять попался на сексистском высказывании - на этот раз в адрес первой леди Франции Брижит Макрон, сообщает немецкий журнал Focus.

Случай произошел во время государственного визита американского лидера с супругой во Францию: Эманнуэль и Брижит Макрон показывали гостям Дом инвалидов, и, когда пришло время прощаться, Трамп заявил, что "он хорошо провел время". А затем он сделал руками жест в сторону Брижит, который как бы повторял форму ее талии. "Вы знаете, вы в такой хорошей форме. Прекрасно", - добавил Трамп. Самое пикантное в истории то, что сцена транслировалась в прямом эфире на странице французского президента в Facebook.

Выражение лица Брижит Макрон запечатлеть не удалось, так как она стояла спиной к камере, однако зрители могли увидеть, что "после высказывания Трампа она схватилась за руку Мелании Трамп и сделала небольшой шаг назад", рассказывает корреспондент.

Подобные замечания, говорится в статье, неуместны для политиков, находящихся за границей с официальным визитом, и многие пользователи соцсетей выразили свое возмущение. Судя по всему, Трамп "не удержался от комментария по поводу фигуры Брижит из-за ее возраста - 64-летняя Макрон на 24 года старше супруга. Между тем у четы Трампов такая же разница в возрасте", добавляет Focus.