14 июля 2017 г. Джон Соломон и Джонатан Изли | The Hill Лоббистские усилия в адрес Трампа-младшего были частью широкой российской кампании "За два месяца до встречи Дональда Трампа-младшего с фигурой из России председатель одного из ключевых подкомитетов Палаты представителей США стал объектом похожей инициативы в Москве - ему предложили дискредитирующую информацию о политическом решении США, которое раздражало Владимира Путина", - пишет The Hill. "Член Палаты представителей от Калифорнии, республиканец Дана Рорабахер, имеющий в Конгрессе репутацию союзника Москвы, сказал в интервью нашему изданию, что информация, полученная им в апреле 2016 года, исходила от "главного прокурора в Москве" (так в оригинале. - Прим. ред.) и обрисовывала альтернативную картину дела о российской афере, которое повлекло за собой принятие Конгрессом антироссийского закона, известного как "Закон Магнитского", - сообщают журналисты Джон Соломон и Джонатан Изли. "У меня была встреча с кое-кем, с правительственными официальными лицами, и они говорили: "Согласитесь ли вы принять материалы о деле Магнитского от прокуроров в Москве?" - И я сказал: "Конечно, я соглашусь их посмотреть", - вспоминает Рорабахер в интервью. "Рассказ конгрессмена - свежайшее доказательство того, что инициатива в отношении старшего сына президента Трампа, с которой в июне 2016 года выступила российский юрист Наталья Весельницкая, была частью более масштабной кампании Москвы, которая началась еще до встречи в "Башне Трампа" и продолжалась после нее", - комментирует издание. По мнению авторов, цель кампании состояла в том, чтобы "посеять среди американских лидеров недоверие к "Закону Магнитского" и повлиять далеко не только на ближайшее окружение Трампа". "Как явствует из интервью участников и объектов кампании, она включала в себя лоббистские инициативы в адрес журналистов, сотрудников Госдепартамента, а также законодателей и сотрудников Конгресса от обеих партий", - пишут журналисты. По мнению издания, рассказ Рорабахера в нескольких отношениях похож на рассказ Дональда Трампа-младшего. Тот сказал, что согласился встретиться с Весельницкой 9 июня 2016 года, так как думал, что получает от прокурора из Москвы политический компромат на Хиллари Клинтон. "Но, по словам Трампа-сына, когда компрометирующая информация была предоставлена, это оказалась информация о "Законе Магнитского" и споре [России и США] об усыновлениях, а не о г-же Клинтон", - пишет издание. Рорабахер - председатель подкомитета по делам Европы, Евразии и новых угроз в комитете по международным отношениям Палаты представителей США. По словам Рорабахера, когда он был в Москве с официальной поездкой в составе делегации Конгресса США, ему передали пакет документов в конце некой встречи в Думе. По его мнению, и он, и Трамп-младший поступили правильно, согласившись принять информацию от россиян. "Мой постоянный курс - мы должны выслушивать всех, кто хочет поговорить, особенно если они считают, что у них есть что-то важное, и мы должны устанавливать, важно ли это, и если да, принимать дальнейшие меры", - пояснил Рорабахер. Рорабахер сказал, что российский документ частично изменил его восприятие "Закона Магнитского". "Я не решил, правилен или неправилен "Закон Магнитского" сам по себе, - сказал он. - После того, как я взглянул на все доказательства, я считаю, что есть две стороны в споре о том, кем были российские официальные лица, связанные с делом Магнитского, - злодеями или жертвами. Я считаю, что можно решить и так, и так". Рорабахер вспомнил, что в 2016 россияне и американцы несколько раз пытались лоббировать через него что-то, касающееся Магнитского. "Один раз в Берлине это делал американский бизнесмен российского происхождения, а другой раз это было в Вашингтоне на обеде, на котором присутствовала Весельницкая. Экс-конгрессмен, демократ Рон Делламс тоже обращался к нему в прошлом году с лоббистской попыткой на эту тему. Как полагает Рорабахер, другие законодатели были объектом сходных попыток", - говорится в статье. Источник: The Hill