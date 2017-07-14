Британский магнат собирается заявить Сенату США, что Весельницкая связана со скрытной фирмой, стоявшей за "Досье Стила"

По заявлению британского бизнесмена Билла Браудера, он даст в Сенате США показания, что специалисты по расследованиям, участвовавшие в подготовке "Досье Стила", ранее работали под руководством российского юриста Натальи Весельницкой (той самой, которая в июне прошлого года встретилась с Дональдом Трампом-младшим) и не задекларировали факт этой работы, сообщает журналист Independent Эндрю Банкомб.

Речь идет о фирме Fusion GPS, чьи специалисты и экс-сотрудник британской разведки Кристофер Стил составили досье из фривольных непроверенных утверждений о Дональде Трампе, из которого следовало, что он был "скомпрометирован" сотрудниками российской разведки во время визита в Москву в 2013 году, пишет автор.

Браудер говорит, что заявит на заседании юридического комитета Сената США, что компания "ранее работала под руководством Натальи Весельницкой в рамках лоббистских усилий под управлением России в США" (формулировка издания).

"Кампания, которую продвигала [Fusion], проводилась в интересах зарубежной страны, - сказал Браудер в интервью Independent. "Я полагаю, что Fusion нарушила [американский] Закон о регистрации иностранных агентов".

Браудера поддержал председатель юридического комитета, республиканец Чак Грассли, призвавший министерство юстиции США провести расследование.

Эта история связана "с российским магнатом Денисом Кацывом, чья компания Prevezon была фигурантом дела о крупном отмывании денег, направленном против компании Браудера", говорится в статье. В нынешнем году по этому делу была достигнута внесудебная договоренность с властями США взамен на выплату 6 млн долларов.

"Весельницкая была основным адвокатом Кацыва, она и Prevezon наняли нью-йоркскую юридическую фирму BakerHostetler для содействия защите Prevezon. BakerHostetler затем наняла в помощь себе специалистов по расследованиям из Fusion GPS. Fusion GPS заявила, что ее привлекли конкретно для работы над вопросом конфискации активов в связи с этим делом. Но Браудер утверждает, что сотрудники фирмы также помогали Весельницкой в ее усилиях добиться отмены американского "Закона Магнитского", - пишет Банкомб.

Автор утверждает: Кацыв "в феврале 2016 года зарегистрировал в Делавэре некоммерческую компанию Human Rights Accountability Global Initiative Foundation (HRAGIF)". Компания заявляет, что ее цель - отмена российского запрета на усыновления российских детей американцами, принятого в ответ на "Закон Магнитского". Браудер, со своей стороны, "сказал, что это лишь прикрытие для отмены "Закона Магнитского" (формулировка газеты).

"Наталья была генеральным координатором всей деятельности Кацыва в юридической сфере", - сказал он.

"В юридическом документе, поданном в Минюст, Браудер написал, что Весельницкая помогала продвигать усилия HRAGIF, в то время как ее зарегистрированным лоббистом был Ринат Ахметшин. В своем письме в министерство юстиции Грассли ссылается на сообщения, что тот - бывший сотрудник российской ГРУ", - сказано в статье. Ранее Ахметшин отрицал, что работал на российское правительство.

Fusion GPS опровергает, что нарушала какие-либо законы, и заявляет, что никогда не участвовала в лоббировании, а следовательно, на нее не распространяется Закон о регистрации иностранных агентов.