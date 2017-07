14 июля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Трамп скандальный Если немецкая газета полагает, что из-за череды скандалов американский президент уже "на расстоянии вытянутой руки" от импичмента, то Le Figaro указывает: "Каким бы он ни был карикатурным и самовлюбленным, этот человек стоит во главе первой мировой державы". СМИ пишут о визите Трампа во Францию (включая казус с Брижит Макрон), влиянии украинского конфликта на выборы в США, раскапывают, что стоит за историей с Весельницкой. Неожиданно "досрочный уход Дональда Трампа с поста президента перестал быть далекой мечтой проигравших на выборах и оказался буквально на расстоянии вытянутой руки", полагает Tagesspiegel, имея в виду публикации в американской прессе электронной переписки, которая стала чем-то вроде "дымящегося пистолета" в скандале с вмешательством России. Судя по этим письмам, сын президента Дональд Трамп-младший с восторгом принял предложение получить от России компромат на Хиллари Клинтон, что было частью стратегии Кремля для победы Трампа на президентских выборах, пишет автор. Сейчас в США спорят о том, не было ли это государственной изменой. Теперь всем известно, что, помимо Дональда-младшего, о предложении русских "слить" грязь на Клинтон знали зять Трампа Джаред Кушнер и глава предвыборного штаба Пол Манафорт", говорится в статье. Как считает газета, сейчас "лишь тонкая защитная стенка ограждает президента от того, чтобы самому оказаться в центре расследования". "Разумеется, в ближайшем будущем процедуры импичмента против Трампа не будет, поскольку инициировать ее может только Конгресс, а там республиканцы имеют большинство, - рассуждает автор публикации. - Но в свете последних разоблачений некоторые конгрессмены и сенаторы перестают поддерживать Трампа". Кстати, вице-президент США "определенно держит дистанцию с Трампом, чтобы в случае провала последнего занять его место", говорится в материале. За два месяца до встречи Дональда Трампа-младшего с женщиной-юристом из России член Палаты представителей, республиканец Дана Рорабахер "стал объектом похожей инициативы в Москве - ему предложили дискредитирующую информацию о политическом решении США, которое раздражало Владимира Путина", пишет The Hill. Рорабахер, имеющий в Конгрессе репутацию союзника Москвы, сказал в интервью нашему изданию, что информация, полученная им в апреле 2016 года, исходила от "главного прокурора в Москве". "У меня была встреча с кое-кем, с правительственными официальными лицами, и они говорили: "Согласитесь ли вы принять материалы о деле Магнитского от прокуроров в Москве?" - И я сказал: "Конечно, я соглашусь их посмотреть", - сообщил Рорабахер. "Рассказ конгрессмена - свежайшее доказательство того, что инициатива в отношении старшего сына президента Трампа, с которой в июне 2016 года выступила российский юрист Наталья Весельницкая, была частью более масштабной кампании Москвы, которая началась еще до встречи в "Башне Трампа" и продолжалась после нее", - комментирует издание. "Как явствует из интервью участников и объектов кампании, она включала в себя лоббистские инициативы в адрес журналистов, сотрудников Госдепартамента, а также законодателей и сотрудников Конгресса от обеих партий", - пишут журналисты. По мнению Рорабахера, и он, и Трамп-младший поступили правильно, согласившись принять информацию от россиян. "Мой постоянный курс - мы должны выслушивать всех, кто хочет поговорить, особенно если они считают, что у них есть что-то важное, и мы должны устанавливать, важно ли это, и если да, принимать дальнейшие меры", - пояснил он. То, что недавно вскрылось о России и избирательном штабе Трампа, может пролить свет на загадку, почему Трамп так лучезарно относится к России и президенту Путину, считает обозреватель The Washington Post Фарид Закария. По его словам, взгляды Трампа на внешнюю политику неизменны уже 30 лет: он "с глубоким скептицизмом и инстинктивной враждебностью относится к другим странам и их лидерам, исповедует идею, что Америка - это "крепость", которая не вмешивается в чужие дела, а если ее потревожат, "разбомбит нафиг" противников и отступит на свою территорию". "Таково было фундаментальное отношение Трампа к миру, но Россия и Путин - исключение", - пишет Закария. Трамп начал хвалить Россию и Путина 10 лет назад, "когда российские деньги лились рекой на Запад". Закария перечисляет людей, которых Трамп назначал на высокие посты. Майкл Флинн "отличался резко выраженным пророссийским уклоном и, как мы теперь знаем, получил плату от российского правительства". Пол Манафорт "получил миллионы долларов от украинской пророссийской партии". Рекс Тиллерсон "удостоился одной из высших наград России для иностранцев и был в "очень близких отношениях" с Путиным". Обозреватель признает: возможно, Трамп просто восхищается Путиным как лидером или считает, что Россия тоже, как и США, "страна белых христиан, которая борется со смуглыми мусульманами". Но, по его мнению, тут имеется загадка, которую постарается раскусить американский спецпрокурор Роберт С.Мюллер, проводящий расследование возможных связей команды Трампа с Россией. "Всего через неделю после того, как Трамп и Путин предприняли попытку сгладить разногласия, это усилие, похоже, потерпело крах", - пишет корреспондент The Christian Science Monitor Фред Уэйр. "Российские ветераны холодной войны" утверждают, что поддержанию позитивного дипломатического диалога всегда мешали неблагоприятные геополитические события, но сетуют, что сейчас "каналы связи кажутся вопиюще несовершенными, и уже нет ранее существовавшего свода правил, на которые можно опереться, - что усложняет поддержание основных, практических связей между США и Россией", говорится в статье. "Можно подумать, что развитие отношений между США и Россией зависит от объективной оценки угроз безопасности, но это не так, - говорит заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарев. - Субъективные факторы, такие как пропаганда и образы врага, играют огромную роль". Уэйр перечисляет проблемы в отношениях США и России: приостановка работы над правилами безопасности в киберпространстве, отсутствие прочной основы у перемирия в Сирии, назначение специальным представителем США по переговорам на Украине известного своей жесткой позицией в отношении России Курта Волкера. Павел Палажченко, который был личным переводчиком Михаила Горбачева в конце 1980-х, говорит, что он "удивлен и озадачен" тем, что не выработан "определенный механизм для постоянного обзора всей американо-российской повестки дня, такой как совместные рабочие группы". В свое время "это был отличный способ начать долговременный диалог, который продолжался бы независимо от скандалов, обвинений и неожиданных событий, которые постоянно случаются", сказал Палажченко. "История о российском вмешательстве [в американские выборы] уже стала частью мейнстрима, - отмечает Леонид Бершидский в Bloomberg View. - Украинское вмешательство - более новая и менее проработанная история, которую проталкивают республиканцы в ответ на обвинения в связи с Россией. Судя по некоторым признакам, ее с энтузиазмом поддерживают российские заинтересованные лица". О том, как Александра Чалупа, политический деятель украинского происхождения, искала информацию о начальнике штаба Трампа Поле Манафорте, написала еще в январе газета Politico. Кристофер Рэй, выдвинутый Трампом на пост директора ФБР, в ответ на вопрос сенатора Линдси Грэма сказал, что будет "рад раскопать" данный сюжет. Бершидский рассказывает также о том, что прокремлевская хакерская группа CyberBerkut опубликовала материал о предполагаемой связи между благотворительным фондом украинского миллиардера Виктора Пинчука и Клинтонами, который был подхвачен WikiLeaks. "Ясно, что люди из пропагандистской машины Владимира Путина хотели бы раздуть историю о связи Клинтон с Украиной, - говорится в статье. - Однако эта история, возможно, не выходит за рамки дозволенного партиям по простой причине, описанной в твите бывшей сотрудницы Национального комитета Республиканской партии Лиз Мэйр: "Большая разница между Клинтон/Украина и Трамп/Россия в том, что Украина нам не враг, а Россия, очевидно, враг". "Немалая часть республиканского истеблишмента считает Россию - давайте смотреть правде в глаза: не путинский Кремль, а саму страну - вечным противником США", - пишет Бершидский. "Украина, напротив, - объект американской благотворительности и противовес России в постсоветском пространстве. Поэтому работать с ней, практически приравнивая принятие российской помощи к измене, - это не двойные стандарты. В этом контексте проблема не в участии иностранцев в американском политическом процессе, а в участии в нем иностранного противника США. Не так ли прочерчивается граница во все более глобализированном мире с интернационализированными выборами?" - пишет Бершидский. Задумываясь о последствиях визита Дональда Трампа во Францию, эксперт по проблемам международной дипломатии и безопасности Адриан Дезюэн в Le Figaro призывает Макрона сделать все возможное, дабы вернуть Франции ее центральное место в американо-российской дипломатической игре. "Для левых Трамп является пугалом, у него плохая пресса во Франции, и его команда впутана в невероятную историю об американо-российском заговоре", - пишет автор. Но "Франция совершенно не заинтересована вести бесполезную и многословную перепалку, направленную против американского президента, - каким бы он ни был карикатурным и самовлюбленным, этот человек стоит во главе первой мировой державы", говорится в статье. Отдание почестей в Версале Владимиру Путину явилось предвестником возвращения определенной "голлистско-миттерановской" традиции, полагает автор. В свою очередь, "визит Трампа, который посетит в Париже и могилу Наполеона, и ресторан на Эйфелевой башне, проходя через Площадь Согласия, станет благоприятным шансом для французского президента завязать более личные отношения с американским президентом. Франция весьма заинтересована вновь обрести роль европейского "честного посредника" между Россией и США - при условии, что этот посредник станет не просто курьером, но помощником. Лидерство Франции в Европе подразумевает этот путь", - пишет автор. "В ближайшие годы миссия Парижа будет состоять в примирении Америки и России по сирийскому и украинскому досье, помимо всего прочего", - считает Дезюэн. Президент США Дональд Трамп опять попался на сексистском высказывании - на этот раз в адрес первой леди Франции Брижит Макрон, сообщает немецкий журнал Focus. Случай произошел во время государственного визита американского лидера с супругой во Францию: Эманнуэль и Брижит Макрон показывали гостям Дом инвалидов, и, когда пришло время прощаться, Трамп заявил, что "он хорошо провел время". А затем он сделал руками жест в сторону Брижит, который как бы повторял форму ее талии. "Вы знаете, вы в такой хорошей форме. Прекрасно", - добавил Трамп. Самое пикантное в истории то, что сцена транслировалась в прямом эфире на странице французского президента в Facebook. Выражение лица Брижит Макрон запечатлеть не удалось, но "после высказывания Трампа она схватилась за руку Мелании Трамп и сделала небольшой шаг назад", рассказывает корреспондент. Подобные замечания, говорится в статье, неуместны для политиков, находящихся за границей с официальным визитом, и многие пользователи соцсетей выразили свое возмущение. Судя по всему, Трамп "не удержался от комментария по поводу фигуры Брижит из-за ее возраста - 64-летняя Макрон на 24 года старше супруга. Между тем у четы Трампов такая же разница в возрасте", добавляет Focus. Также по теме: Телевизионщики носятся с Трампом-младшим, хотя игнорировали скандал с Хиллари Клинтон и российским ураном (The Washington Times) Трамп объяснил, почему дал задний ход при встрече с Путиным: "А что тут будешь делать? Перейдешь к драке на кулаках?" (The New York Times)