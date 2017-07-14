Трамп в Париже: Франция в центре мировой игры?

Задумываясь о последствиях визита Дональда Трампа во Францию по случаю празднования 14 июля, эксперт по проблемам международной дипломатии и безопасности Адриан Дезюэн, автор книг "Атлантистская Франция" и "Крушение дипломатии", пишет в Le Figaro, что Эммануэль Макрон должен сделать все возможное, дабы вернуть Франции ее центральное место в американо-российской дипломатической игре.

Сто лет назад США приняли решение отправить войска для защиты своих морских прав, но также для поддержки Франции в борьбе против Германии. Испытывая огромные финансовые и военные трудности, союзники оказались одни перед лицом центральных империй после германо-большевистского перемирия от 15 декабря 1917 года. Французы начали "большую войну" с франко-российского альянса, а закончили - с франко-американским. Если отодвинуть в сторону голлистское отклонение, то с тех пор атлантический альянс стал альфой и омегой нашей внешней политики, полагает Дезюэн.

Тем не менее, Макрон пошел на риск, приглашая своего американского коллегу на Елисейские поля по случаю национального праздника, продолжает автор. Для левых Трамп является пугалом, у него плохая пресса во Франции, и его команда впутана в невероятную историю об американо-российском заговоре. Дональд Трамп и его советники, несомненно, не останутся равнодушны к подобному примирительному жесту после столь сложного начала, считает эксперт.

Франция совершенно не заинтересована вести бесполезную и многословную перепалку, направленную против американского президента, - каким бы он ни был карикатурным и самовлюбленным, этот человек стоит во главе первой мировой державы, уверен Дезюэн.

Отдание почестей в Версале Владимиру Путину явилось предвестником возвращения определенной "голлистско-миттерановской" традиции, и в Париже собрался совет франко-немецких министров. Во внешней политике Франсуа Миттерана присутствовала автономная российская, африканская и ближневосточная политика, а также умеренный атлантизм в компании с Рональдом Рейганом, правда сильно раскритикованный в то время. Вот мы к нему и вернулись, полагает автор.

"Визит Трампа, который посетит в Париже от могилы Наполеона до ресторана на Эйфелевой башне, проходя через Площадь Согласия, станет благоприятным шансом для французского президента завязать более личные отношения с американским президентом. Франция весьма заинтересована вновь обрести роль европейского "честного посредника" между Россией и США - при условии, что этот посредник станет не просто курьером, но помощником. Лидерство Франции в Европе подразумевает этот путь", - пишет автор.

"В ближайшие годы миссия Парижа будет состоять в примирении Америки и России по сирийскому и украинскому досье, помимо всего прочего. Чтобы сыграть эту роль и чтобы эти действия не были продублированы Германией, очевидно, что наша страна должна поддерживать военные возможности вмешательства и независимость оборонных сил, особенно это касается Африки. Осталось только все это исполнить", - подытоживает Дезюэн.