Макрон - Трамп, мужественный трансатлантический дуэт

Французский президент в четверг осыпал знаками дружеского расположения своего американского гостя, принятого с большой помпой вместе с супругой. Главная задача Макрона - выглядеть как главный европейский собеседник Дональда Трампа, пишет журналист Le Temps Ришар Верли.

Сценарий был прост: дабы потрясти умы и продемонстрировать Дональду Трампу, что "Париж остается Парижем", Макрон должен был произвести впечатление на гостя, проявляя мужскую дружбу, говорится в статье.

Первая леди Брижит Макрон была одета в белое. Меланья Трамп ей в ответ надела узкое прямое красное платье. Синий галстук обитателя Белого дома - и вот уже визит проходит под знаком сине-бело-красного французского флага. Затем дамы посетили Собор Парижской Богоматери и прокатились по Сене. Их мужьям и президентам предстояли долгие переговоры в Елисейском дворце, завершившиеся совместной пресс-конференцией, прошедшей под знаком взаимных комплиментов, отмечает Верли.

Главнокомандующие двух стран присутствовали на военном параде по случаю 14 июля, там они обменялись президентскими приветствиями. Тяжелая тень теракта в Ницце годичной давности витала над торжеством, говорится в статье.

"Сценарий на фоне Парижа и "Дня Бастилии" был чисто политическим. Он был срежиссирован, чтобы убедить общественное мнение принять новый трансатлантический тон, после озлобленности между Трампом и Франсуа Олландом. Сам факт того, что Макрон в то же утро председательствовал на франко-немецком Совете министров рядом с Ангелой Меркель, способствовал его успеху. После того как он впервые положил себе в карман принципиальную договоренность с Германией о создании бюджета еврозоны (и объявление о франко-немецком проекте разработки будущего истребителя), французский президент выиграл свое пари: обитатель Белого дома общался с ним на равных, даже как с привилегированным партнером", - пишет автор.

"Подумаешь, какая важность эти митинги против Трампа в среду вечером на площади Республики. И молчание о новых обвинениях в истории о российском вмешательстве внутри семейства Трампа. Ни слова не было сказано и о кончине китайского правозащитника Лю Сяобо, - говорится в статье. - В то время как Лондон продолжает ждать первого официального визита американского президента, а Берлин и Вашингтон не скрывают своих разногласий, елисейское наступление вознаграждается одним из тех гиперболизированных высказываний, которые так страстно любит Дональд Трамп: "У Франции великий президент, великий лидер. Париж вновь стал Парижем. Я сюда вернусь".

"Дипломатическая игра Макрон - Трамп идет в соответствии с намеченным курсом", - подытоживает Верли.