Теракт в Ницце 14 июля 2016 года продолжает неотступно преследовать Францию

Публикация во французском еженедельнике Paris Match новых фотографий теракта в Ницце вызвала полемику о мерах безопасности, принятых властями. В течение дня правосудие должно вынести решение об изъятии номера из продажи. Эммануэль Макрон в пятницу приедет в Ниццу, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

"Прекращение судебного дела Сандры Бертен не залечит ран, нанесенных службам безопасности Ниццы. В пятницу, 7 июля, сотрудница полиции Сандра Бертен, против которой был подан иск Бернаром Казневым, тогда министром внутренних дел, и полицейским управлением, была признана невиновной, - сообщает автор. - Предмет горестной тяжбы: меры безопасности, организованные ровно год тому назад для защиты Английской набережной Ниццы, где собрались более 30 тыс. человек, желая полюбоваться традиционным салютом по случаю национального праздника".

Трагическое продолжение этих событий известно: в 22:13 "бешеный" грузовик, за рулем которого сидел Мохамед Лахуайедж Бухлель - 31-летний уроженец Туниса, проживавший в Ницце, отец троих детей - выехал на южный тротуар Английской набережной и врезался в толпу.

Часть изображений, снятых камерами, за расстановку которых отвечала Сандра Бертен, в конце концов опубликованы в этот четверг в издании Paris Match, что незамедлительно вызвало коллективные жалобы пострадавших и родственников, а также требования изъять номер еженедельника из продажи, сообщает Верне.

Отчего надлежащие полицейские заграждения не были установлены на набережной до теракта с грузовиком, как это делается теперь? И почему национальная полиция, сразу же привлеченная к делу, так как обеспечение безопасности в общественных местах входит в ее полномочия, тотчас умолкла, отказываясь отвечать на обвинения со стороны членов муниципалитета Ниццы? Год спустя город Ницца и его жители по-прежнему задают себе эти вопросы, говорится в статье.

"Другое затруднение: совпадение дат. 14 июля в полдень в ходе традиционного телеинтервью (от которого Эммануэль Макрон в этом году отказался) экс-президент Франсуа Олланд объявил об окончании режима чрезвычайного положения в ноябре 2016 года. Новое продление "не имело бы никакого смысла", сказал он. Ночные события прозвучали как страшный вердикт", - пишет журналист.

Адвокат Уильям Бурдон, автор книги "Отклонения от чрезвычайного положения", проводит прямую связь между этим политическим моментом и трагедией в Ницце. "Когда случился теракт на Английской набережной, западня захлопнулась", - полагает он: в июле 2016 года французские силы безопасности были на грани истощения. Безопасность Ниццы стала жертвой этой усталости и плохого разделения обязанностей между муниципальной и национальной полицией? На этот до конца не выясненный вопрос придется дать ответ Эммануэлю Макрону во время его посещения Ниццы в пятницу" - продолжает журналист.

Последний призрак теракта в Ницце, и не самый незначительный: водитель "бешеного" грузовика Мохамед Бухлель. После года расследований следователям так и не удалось установить прямую связь между этим психологически неустойчивым отцом семейства, маргиналом, жестоко обращавшимся с женой, и туманным террористическим ИГИЛ*. Никаких сообщений о преданности, никаких предварительных контактов между ним и известными вербовщиками этой организации нет, говорится в статье.

"Теракт в Ницце - это ужасное стечение роковых обстоятельств, которого несложно было бы избежать, - сказал Le Temps один бывший полицейский. - Достаточно было выставить цементные блоки перед набережной. Полицейские заграждения в правильном месте. Более раннее оповещение систем видеонаблюдения. В тот вечер все было упущено. Для всех тех, кто тогда пообещал французам их защитить, это трагическое событие станет ужасным поражением".

"Эммануэль Макрон, тогда еще министр, отсрочил свой уход из правительства из-за этой катастрофы. На Английской набережной в эту пятницу французский президент должен будет найти правильные слова, чтобы сказать родственникам жертв и жителям Ниццы, что их государство в этот день оказалось поставлено на колени одним-единственным ненормальным человеком, готовым на все", - пишет Верли.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.