Как "Игра престолов" запустила индустрию контента, основанного на искусственном шоке

"То, что не перестает удивлять в "Игре престолов", - это способность вызывать скандалы. Если фильмы - это машины, генерирующие эмпатию, как замечательно провозгласил Роджер Эберт, то популярный сериал HBO в стиле средневекового фэнтези - это машина, генерирующая оскорбление. Возмущение, которое он вызывает на еженедельной основе, раскрученное в передовицах влиятельных газет и постах из тысячи слов, вывешиваемых в блогах наутро после выхода каждой новой серии, остается неисчерпаемым, несмотря на то, что наступает уже шестой год демонстрации сериала и его седьмой сезон", - пишет обозреватель National Post Колэм Марш.

"Игра престолов", разумеется, не оправдывает ожиданий, и именно в этом состоит ее привлекательность: вы смотрите, потому что сюжет быстро продвигается к ожидаемому удовлетворяющему зрителя концу, а затем в последнюю минуту отказывает в нем, безжалостно карая самых симпатичных и харизматичных персонажей и вознаграждая победой настолько злобных, что само их появление переполняет вас гневом", - говорится в статье.

Авторы шоу прекрасно понимают, чего вы хотите, и неизменно делают наоборот, считает Марш.

Но гнев, периодически вызываемый "Игрой престолов", не всегда настолько органичен. Скорее, он имеет тенденцию приводить к появлению текстов определенного рода - разгневанных, издевательских, фальшивых, ненависть которых кажется явно предопределенной. Столь многочисленные аргументы, выдвигаемые против "Игры престолов" каждую неделю, кажутся несколько искусственными, порожденными не реальными опасениям, а необходимостью что-то сказать, рассуждает автор.

"Проблема заключается не столько в том, что авторы рецензий чрезмерно склонны обижаться на то, что они видят по телевизору, - беда в том, что рецензенты вынуждены иметь суждение о том, что они смотрят, и им нужно что-то, о чем стоит написать: им нужен контент, потому что, как и всем, им нужно что-то есть", - пишет автор.

"Это настоящая проблема с "Игрой престолов", машиной, генерирующей оскорбление: настоятельная необходимость, заставляющая людей замечать возмутительное, исключает реальную работу критика. Это не позволяет авторам как следует и всерьез задуматься о том, что они смотрят, - вместо этого приходится тщательно выискивать все, что может быть квалифицировано как вопиющее. Настоящая машина - это система, которая требует постоянной подачи контента, горячих материалов и обзорных статьей здесь и сейчас. Эта машина не порождает ничего, кроме искусственных кризисов и неискренних жалоб: возмущение, раскрученное ради источника средств к существованию", - заключает Марш.