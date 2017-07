14 июля 2017 г. Иван Нечепуренко | The New York Times Пять участников убийства Бориса Немцова, врага Путина, приговорены в России к лишению свободы "Это было самым громким политическим убийством в России с тех пор, как к власти пришел президент Владимир Путин", - пишет The New York Times. Незадолго до полуночи 27 февраля 2015 года лидер оппозиции Борис Немцов был застрелен в нескольких шагах от Кремля, когда он шел домой со своей девушкой по мосту по направлению от Красной площади, напоминает корреспондент Иван Нечепуренко. В четверг суд приговорил бывшего офицера чеченских сил безопасности Заура Дадаева, который, согласно обвинению, нажал на курок, к 20 годам лишения свободы, четыре его сообщника были приговорены к разным срокам заключения, от 11 до 19 лет. Дадаев, "возможно, и был человеком, застрелившим Немцова, но семья политика и его сторонники утверждают, что люди, заказавшие убийство, остаются на свободе", говорится в статье. По словам представительницы Следственного комитета Светланы Петренко, следователи продолжают собирать сведения по заказчикам убийства. "Но сторонники Немцова сомневаются, что власти привлекут преступников к ответственности. Свидетельства по делу указывают на высокопоставленных чиновников в мятежной российской республике Чечня, возглавляемой Рамзаном Кадыровым - союзником Путина", - пишет автор. Обвинение утверждает, что Дадаев и его сторонники убили Немцова после того, как Руслан Мухудинов, водитель высокопоставленного чеченского военного офицера, обещал заплатить им 250 тыс. долларов. Мухудинову, бежавшему в ОАЭ, были предъявлены обвинения заочно. Его босс, Руслан Геремеев, который был заместителем командующего одного из основных воинских подразделений в Чечне и доверенным лицом Кадырова, не был допрошен по делу: он не явился на допрос. "Следователи и союзники Немцова давно подозревали, что Кадыров может быть причастен к убийству, но остается неясным, почему он желал смерти Немцова. Некоторые наблюдатели говорят, что Кадыров хотел испытать пределы своей независимости от Кремля. Другие утверждают, что он хотел помочь своему патрону Путину, устранив одного из самых ожесточенных критиков российского лидера, хотя его убийство поставило Кремль в неловкое положение", - пишет Нечепуренко. При участии Эндрю Крамера Источник: The New York Times