14 июля 2017 г. Мэгги Хаберман и Марк Лендлер | The New York Times Трамп объяснил, почему дал задний ход при встрече с Путиным: "А что тут будешь делать? Перейдешь к драке на кулаках?" "В среду президент Трамп сказал, что дважды поднял перед президентом Путиным вопрос о том, вмешивалась ли Россия в президентские выборы 2016 года, а затем сменил тему после того, как Путин твердо отмел вмешательство", - сообщают журналисты The New York Times Мэгги Хаберман и Марк Лендлер. "А что тут будешь делать? Перейдешь к драке на кулаках?" - так объяснил Трамп свою позицию. Издание поясняет: во время перелета в Париж Трамп впервые подробно рассказал журналистам о встрече за закрытыми дверями с Путиным в Гамбурге. "Я ему сказал: "Были ли вы причастны к вмешательству в выборы?" - вспоминал Трамп. - Он сказал: "Абсолютно нет. Я не причастен". Он говорил очень категорично. И тогда я сказал ему совершенно другим тоном: "Вы были причастны к вмешательству?" - Он сказал: "Нет, не был - абсолютно нет". "В этот момент, сказал Трамп, Путин перевел разговор на войну в Сирии. Трамп признал, что не задал Путину вопрос о выборах, который хотел задать: "За кого вы были на самом деле? Потому что я не могу поверить, что он был за меня. За меня. Мощная армия, мощные границы - границы его не волнуют - но мощная армия. Огромная", - пересказывает газета слова президента США. "Трамп снова отрицал, что его избирательный штаб был в сговоре с россиянами; он заявил, что налицо "охота на ведьм", которую ведет пресса, подстрекаемая демократами, а те (по его словам) чрезмерно раздули свои аргументы", - пишут авторы. "Когда они говорят "государственная измена", вы знаете, что такое "госизмена"? Это когда Джулиус и Этель Розенберг передали секрет атомной бомбы, так ведь?" - вопрошал Трамп. По словам авторов статьи, Трамп был в приподнятом настроении и затронул различные темы - от Китая и Северной Кореи до политики США в сферах иммиграции, здравоохранения и налогообложения. "Президент встал на защиту Путина, когда один журналист попросил ответить на утверждение Путина на пресс-конференции, что Трамп принял его отрицание причастности России [к вмешательству в выборы в США]. "Он этого не сказал", - заявил Трамп. - Нет. Он сказал: "Думаю, он его принял, но вы должны спросить у него". Разница большая". Трамп указал, что Китай и Северная Корея тоже обладают высокой квалификацией в области хакерства. "Я не говорю, что это была не Россия, - сказал Трамп. - Я говорю, что мы должны защищаться, кто бы это ни был". Источник: The New York Times