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14 июля 2017 г.
14 июля 2017 г.

Дженнифер Харпер | The Washington Times

Телевизионщики носятся с Трампом-младшим, хотя игнорировали скандал с Хиллари Клинтон и российским ураном

Аналитик Джеффри Дикенс подсчитал в новом исследовании для Newsbusters.org, что за последние четверо суток вечерние новостные шоу каналов ABC, CBS и NBC уделили встрече Дональда Трампа-мл. с Наталией Весельницкой - "встрече, на которой, очевидно, не было обмена одолжениями, деньгами или важной информацией" - 62 минуты эфирного времени, передает Дженнифер Харпер в The Washington Times.

Те же самые передачи уделили всего три минуты "скандалу с Хиллари Клинтон и российским ураном" три года назад, отметил Дикенс, имея в виду заявление Питера Швейцера - автора книги "Наличка Клинтон" - о том, что канадская урановая компания, добивавшаяся от Клинтон, бывшей тогда госсекретарем, разрешения продавать уран российскому правительству, пожертвовала миллионы Фонду Клинтон.

"В то время Хиллари Клинтон, занимавшая пост госсекретаря, считалась фавориткой, которая должна была стать кандидатом в президенты от демократов, но новостным сетям было все равно", - отметил Дикенс в своем исследовании.

Источник: The Washington Times


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