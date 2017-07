14 июля 2017 г. Ишан Тхарур | The Washington Post "Игра престолов": неизбежные политические ассоциации Журналист Ишан Тхарур пишет в The Washington Post: "Ввиду популярности "Игры престолов" за рубежом, а также повсеместности отсылок к нему в более широкой культуре, неудивительно, что многие мыслители и ученые находят глубокие смыслы в этом средневеково-фантастическом мире". Тхарур напоминает, что в интервью Esquire автор "Игры престолов" Дж. Р. Р.Мартин сравнил Дональда Трампа с королем Джоффри, обнаружившим свою неопытность и дурной темперамент после восшествия на престол. "Думаю, теперь Джоффри - новый король Америки, - сказал писатель. - Он вырос таким же капризным и нерациональным, каким был в 13 лет в моих книгах". Телекритик Эмили Нуссбаум отметила, что сериал "кажется извращенно релевантным", так как в нем идут дебаты о чистоте и прагматизме, женщины-кандидаты борются с подвластным мужчинам миром, у династий отвратительные истории, заключаются сделки с различными дьяволами. Нуссбаум сравнивает Хиллари Клинтон с Дейенерис Таргариен (за "ястребиное - или "драконье" резюме в сочетании с желанием сделать свое королевство менее жестоким) и Серсеей Ланнистер - "этически гнилой" представительницей "элиты по рождению". Трамп, по мнению Тхарура, похож на архитипический образ члена семьи Ланнистер (тем, что воспитан в огромном богатстве и стремится только к одной цели - прославить имя своей семьи) или сторонника культа Красного бога. "Для Трампа, который видит "разброд" в каждой проблеме и хаос, притаившийся в каждом углу, ночь воистину "темна и полна ужасов" - и, кстати, он стремится огнем изничтожить врагов Америки", - говорится в статье. В новом сезоне на севере Вестероса разразился миграционный кризис. Его политические лидеры, увлеченные борьбой за власть, не замечают нарастающее климатическое бедствие, которое может всех погубить. Также там назревает региональный конфликт с применением оружия массового уничтожения. "Драконы - это система ядерного сдерживания, - отметил Мартин в 2011 году. - Но достаточно ли этого? Вот какие проблемы я пытаюсь анализировать. У Соединенных Штатов уже сейчас есть возможность уничтожить мир посредством своего ядерного арсенала, но это не значит, что мы сможем достичь конкретных геополитических целей. Власть тоньше. Можно иметь власть уничтожать, но это не дает власти реформировать, или улучшать, или строить". "Игра престолов" - это действительно размышление о нюансах и превратностях власти, - говорится в статье. - Высокомерие и самодовольство всегда наказуемы, как и наивность и слепое доверие. История движется вперед сквозь отвратительные битвы, неожиданные убийства и кричащие сцены насилия. Это мир тревоги и ужаса". "Как пишет моя коллега Алисса Розенберг, - продолжает Тхарур, - этот сериал - "рассказ-предупреждение" о том, как опасно верить в великие и стойкие перемены. Лозунги политиков, призывающих изменить мир, почти всегда оказываются пустым звуком, и все хорошее неизбежно кончается - но это не значит, что следует оставить надежду". "Эта история рассказывает нам, если мы только не упускаем это из виду, не столько о том, что зима близко на сей раз, сколько о том, что зима приходит снова и снова, - отмечает Розенберг, намекая на самый известный афоризм сериала. - В конце концов, весна придет". Источник: The Washington Post