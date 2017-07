14 июля 2017 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal В подземельях Хельсинки финны готовятся противостоять российской угрозе "Россия планирует провести крупнейшие за несколько лет военные учения, а соседняя Финляндия зарывается под землю", - пишет The Wall Street Journal. "Подземный город под Хельсинки - одна из ключевых линий обороны для столицы. Здесь регулярно тренируются финские военные, чья задача - обеспечить функционирование правительства Финляндии и безопасность горожан в сети из туннелей, коридоров и убежищ, общая протяженность которых превышает 124 мили", - сообщает журналист Томас Гроув. "В последние десятилетия значительная часть сети была перестроена с прицелом на оборону. Входы герметично закрываются ударопрочными дверями. Коридоры переделаны так, чтобы военные (специальный полк призван контролировать туннели) могли сдержать вражеских разведчиков. Туннели коммунальных служб и метрополитена служат магистралями для связи, водоснабжения и Wi-Fi. В случае атаки или катастрофы в убежищах хватит места для всего населения города, а это более 600 тыс. человек", - пишет автор. Подземные оборонные объекты существуют давно. "Но теперь финны повышают уровень готовности в то время, как Россия организует в сентябре военные учения "Запад-2017" - крупнейшие для этой страны со времен окончания холодной войны", - говорится в статье. "Военные удостоверяются в том, что у нас будут преимущества под землей, если они когда-нибудь придут к нам с намерениями подраться", - сказал неназванный экс-чиновник министерства обороны Финляндии. "Российские военные игры состоятся на финской границе в то время, как НАТО наращивает свое присутствие в странах Балтии, по ту сторону Финского залива", - отмечает автор. Финны опасаются, что российские маневры могут быть прикрытием для агрессивных шагов военного характера. "Мы не только посмотрим, что произойдет во время учений, нам интереснее посмотреть, что будет после них, и удостовериться, что войска действительно уйдут", - заметил финский эксперт Ярно Лимнелл. "В марте Финляндия провела военные учения на основе недавнего реального сценария - захвата правительственных зданий иностранным спецназом, по примеру того, как россияне захватили объекты в Крыму накануне аннексии Москвой этого украинского полуострова в 2014 году", - пишет автор. Конфронтация Москвы с Западом побудила Финляндию пересмотреть некоторые аспекты ее оборонной политики, хотя правительственные стратеги говорят, что российское вторжение, подобное крымскому, маловероятно. "Высокопоставленные официальные лица в Финляндии говорят, что их страна сталкивается с другими, невоенными угрозами со стороны России - кибератаками, информационной войной, политическим и экономическим давлением, что иногда называют "гибридной войной", - говорится в статье. В этом году 10 стран НАТО и ЕС договорились создать центр исследований гибридной войны, который откроется в Хельсинки в сентябре. Источник: The Wall Street Journal