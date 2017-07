14 июля 2017 г. Адриан Каратницкий | The Wall Street Journal Опасная новая стратегия Путина на Украине Адриан Каратницкий, старший научный сотрудник Атлантического совета и содиректор его инициативы "Украина в Европе", начинает статью в The Wall Street Journal с цитаты из Twitter Дональда Трампа: "Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано, пока украинская и сирийская проблемы не будут решены!". "Через два часа после встречи президентов госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил эту жесткую линию в отношении санкций, назначив главным послом на Украине "ястреба" в отношении России Курта Волкера", - сообщает политолог. "Трамп и Путин добились ограниченного прогресса по Сирии, однако Москва стала интенсивнее пытаться дестабилизировать Украину, - говорится в материале. - Путин не хочет развертывать более крупные вооруженные формирования, однако боевые действия на востоке Украины уносят пять-шесть жизней в неделю. В последнее время Кремль усилил агрессию, добавив вооруженные нападения на гражданские цели, заказные убийства, калечащие кибератаки на украинское государство и его экономику, а также экономическую и политическую интеграцию оккупированного региона с Россией". Рассказав, о каких мерах по интеграции ЛНР и ДНР идет речь (указ Путина о приеме паспортов самопровозглашенных республик российскими государственными и частными учреждениями, перевод их экономик на рубли, конфискация ими 40 крупных украинских компаний, создание в Крыму Интеграционного комитета "Россия - Донбасс"), Каратницкий утверждает: "Все это не означает, что Кремль бесповоротно решил на постоянной основе отделить ДНР и ЛНР от Украины. Больше всего Путин хочет сделать так, чтобы, каким бы ни был статус этих регионов, всем распоряжалась Москва, а не Киев. И все-таки радикальные шаги Москвы, в том числе террористического характера, дают понять, что Путин хочет пустить под откос процесс, начавшийся со второго Минского соглашения в 2015 году, хотя и сваливает на Украину отсутствие движения в сторону мира". "США и Европа должны решительно реагировать на новую интенсификацию российской гибридной войны. Привлечение Волкера к формированию дипломатии по российско-украинскому конфликту сигнализирует, что США перейдут к прагматичной жесткой политике. Это радостный признак того, что личная химия между Трампом и Путиным не перевесит физику силовой политики и дипломатии", - резюмирует автор. Источник: The Wall Street Journal