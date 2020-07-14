Реальные ковидиоты: люди, отказывающиеся от маски и соцдистанцирования, имеют более низкие когнитивные способности, считают ученые

"Слово "ковидиот" - это сленговый термин эры коронавируса, обозначающий человека, который игнорирует рекомендации по ограничению распространения смертельной болезни - и новое исследование показывает, что именно заставляет этих людей не брать в расчет предупреждения", - пишет Daily Mail.

"То, решает ли человек следовать правилам социального дистанцирования или нет, зависит от того, сколько информации может хранить его кратковременная память - по этому параметру можно спрогнозировать умственные способности человека, такие как интеллект, говорят ученые. После опроса 850 американцев команда исследователей обнаружила, что люди с большим объемом рабочей памяти с большей вероятностью выполняли рекомендации на ранних стадиях вспышки коронавируса", - пишет газета.

"(...) Хотя рекомендации - ношение маски и соблюдение мер социального дистанцирования - кажутся простыми для исполнения, многие американцы проигнорировали эти предупреждения и рост случаев заболеваемости по всей стране. Команда из Калифорнийского университета задалась вопросом, почему одни люди решили отказаться от ношения маски или социального дистанцирования, а другие выполняют эти рекомендации с легкостью. Команда обнаружила, что люди с более высоким объемом рабочей памяти имеют более высокую осознанность в отношении преимуществ и затрат, связанных с социальным дистанцированием и ношением маски. Эта часть памяти участвует в процессе принятия решений, аргументировании и поведении человека и хранит информацию всего несколько секунд. По объему информации, которую краткосрочно может удерживать оперативная память, можно спрогнозировать многие умственные способности, такие как интеллект, понимание и обучаемость", - говорится в статье.

Вейвэй Чжан, доцент психологии в Калифорнийском университете в Риверсайде, отметил: "Чем выше емкость кратковременной памяти, тем выше вероятность того, что поведение человека будет следовать правилам социального дистанцирования. Интересно, что это соотношение сохраняется даже после того, как мы статистически учитываем соответствующие психологические и социально-экономические факторы, такие как депрессивные и тревожные настроения, личностные качества, образование, интеллект и уровень дохода".

"Чжан и его команда обследовали 850 американцев с 13 по 15 марта, то есть в первые две недели, когда из-за коронавируса в США было объявлено чрезвычайное положение. Сначала участники заполняли демографическую анкету, которая включала в себя набор вопросов, отражавших индивидуальные различия в соблюдении социального дистанцирования, депрессивном настроении и тревожности. В ходе опроса также учитывались переменные, связанные с характером, интеллектом и пониманием участниками затрат и выгод от практики социального дистанцирования", - пишет Daily Mail.

"Индивидуальные различия в объеме рабочей памяти могут предсказать соблюдение мер социального дистанцирования, а также некоторые социальные факторы, такие как качества личности, - отметил Чжан. - Это заставляет предположить, что тем? кто принимает политические решения, необходимо учитывать общие когнитивные способности людей при введении таких норм поведения, как ношение маски или физическое дистанцирование".

Чжан и его коллеги рекомендуют медийные материалы для пропаганды соблюдения норм, чтобы избежать информационной перегрузки. "Месседж таких материалов должен быть сжатым, емким и кратким, - указал Чжан. - Сделайте процесс принятия решений простым для людей".

"Результаты исследования также показывают, что изучение мер социального дистанцирования как новой нормы требует трудоемкого процесса принятия решений, который полагается на рабочую память. "Суть в том, что мы не должны полагаться на привычное поведение, так как социальное дистанцирование в США еще недостаточно развито, - подчеркнул Чжан. - Прежде чем социальное дистанцирование станет привычкой и общепринятой социальной нормой, решение следовать социальному дистанцированию и ношению масок будет умственно трудоемким. Следовательно, нам придется сознательно приложить усилия, чтобы преодолеть нашу тенденцию избегать трудных решений, таких как отказ от практики социального дистанцирования".

Чжан ожидает, что участие кратковременной памяти будет уменьшаться по мере того, как общество со временем будет усваивать новые социальные нормы, такие как ношение маски или социальное дистанцирование. "Со временем социальное дистанцирование и ношение масок для лица станут привычным поведением, и их связь с кратковременной памятью уменьшится", - сказал он.

(...) В качестве примера издание приводит ситуацию во Флориде: "в марте губернатор Рон ДеСантис отказался закрывать пляжи в разгар начала вспышки, что привело к массовым скоплениям людей вдоль береговой линии. Наряду с пренебрежением социальным дистанцированием, многие жители Флориды не выполняют рекомендацию носить маску. Экспертные группы Флориды призывают ДеСантиса потребовать от жителей Флориды носить маски и порицают губернатора за "намеренное манипулирование статистикой штата и введение жителей Флориды в заблуждение относительно серьезности вспышки COVID-19", сообщает Orlando Weekly.

"Если вы не можете социально дистанцироваться, рекомендует носить лицевое покрытие, - заявил недавно ДеСантис. - Мы просто должны доверять людям, что дает им возможность делать хорошие вещи, принимать правильные решения. Я думаю, что это работает лучше, чем предписывать это".

"Еще один случай несоблюдения рекомендаций Центров профилактики и контроля заболеваемости - это президент США Дональд Трамп, который отказывался носить маску с начала пандемии. Тем не менее, на выходных Трамп впервые надел лицевое покрытие о время посещения военного госпиталя Уолтера Рида под Вашингтоном", - констатирует издание. (...)