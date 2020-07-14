Кошки скорее были спутниками человека, а не домашними животными

"Вместе с первыми фермерами в Европе появилась и домашняя кошка. Анализ показал: уже тогда животные делали ставку на свободу - и не становились зависимыми от человека", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"В отличие от собак кошек принято считать одиночками. В то время как собаки жалобным взглядом просят еду у хозяев и верно следуют за ними, кошкам, кажется, абсолютно все равно, кто откроет для них банку с кормом: некоторые свободолюбивые кошки и вовсе питаются у нескольких семей. То, что эта черта характера уходит далеко в прошлое, теперь было доказано наукой. Уже в каменном веке кошки скорее были спутниками человека, а не настоящими домашними животными, показало исследование, опубликованное в научном журнале Национальной академии наук США PNAS".

"На сегодняшний день науке известно, что все домашние кошки произошли от африканской дикой кошки, которую также называют степной. Для нового исследования ученые из команды Магдалены Крайцарж из польского Университета Николая Коперника в Торуне изучили кошачьи останки с юга Польши, возраст которых составляет от 4,3 тыс. до 6,2 тыс. лет. Изначально кошки были родом с Ближнего Востока и, вероятно, пришли в Европу, следуя за первыми фермерами", - передает издание.

"Останки шести степных кошек показывают, как питались животные при жизни. Кошки каменного века не ловили мышей, а по-прежнему охотились в дикой природе".

"В зависимости от того, что едят животные, в их костях накапливаются различные изотопы. Например, большое количество азота-15 или углерода-13 говорит о том, что кошки в основном охотились за мышами, которые ели злаки на полях".

"Однако это не касается кошек каменного века. К тому же состав изотопов в их образцах значительно отличался от человеческих образцов того времени. Это говорит о том, что кошек не кормили остатками со стола - они, как и европейские дикие кошки, охотились за своей добычей в лесах".

"Однако в какой-то момент это изменилось. Из периода Римской империи (с 27 года до н.э. до 284 года н.э.) известно, что кошки жили рядом с людьми, которые их кормили, что подтверждается образцами костей того времени. (...) Когда именно дикие кошки стали домашними, неизвестно. Возможно, животные последовали за фермерами, потому что рядом с ними им было легче найти добычу", - пишет Der Spiegel.