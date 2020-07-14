Месть Путина: арест на Дальнем Востоке стал последней каплей

"Путина в отставку!": десятки тысяч людей третий день подряд кричат о своей злобе. Протесты беспрецедентны. Арест губернатора на Дальнем Востоке России открывает дорогу народному гневу", - пишет немецкий журнал Stern.

"В Хабаровске едва ли кто верит, что спустя 15 лет после мнимых преступлений длинная рука закона дотянулась до Фургала, - отмечает журналистка Эллен Ивитс. - Люди убеждены, что их губернатор пал жертвой жажды мести одного человека: Владимира Путина".

"Фургал действительно пользуется в регионе огромной поддержкой. На губернаторских выборах 2017 года политик из Либерально-демократической партии (ЛДПР) получил почти 70% голосов в Хабаровском крае и победил кандидата от правительственной партии "Единая Россия". Таким образом, он был одним из немногих губернаторов, не входящих в партию Путина".

"После этих выборов Фургал впал в немилость в Москве. Не только потому, что выхватил пост у доверенного лица Путина Вячеслава Шпорта, но и потому, что он стал популярнее самого Путина", - указывает издание.

"Так Фургал нарушил неписанный закон Кремля: царь хороший, бояре - плохие. Эта политика следует многовековому принципу. Кремлю не нужны народные любимцы. Путину нужны лишь лояльные последователи. Чем меньшей популярностью они пользуются в народе, тем лучше для Путина. Тем в более выгодном свете предстает он сам".

"Путин давно питает личную злобу к Фургалу, - считает автор статьи. - (...) По мнению Алексея Навального, Путин теперь лично мстит за открытое унижение, тем более что за ним последовало еще одно поражение".

На голосовании по поправкам в Конституции Хабаровский край оказался одним из немногих, где, как сообщается, не было фальсификации. Соответственно неудовлетворительными оказались там и результаты Путина, говорится в статье.

"После проведения референдума по поправкам в Конституцию по России прокатилась волна арестов. С помощью мнимой борьбы с преступностью Путин надеялся сдержать падение своего рейтинга. Но он добился обратного и настроил против себя целый регион. Хабаровск направляет Кремлю недвусмысленный сигнал: даже если кто-то аннулировал свои президентские сроки, он не добился большего авторитета".

"Москва на фоне протестов кажется беспомощной. Местная полиция в Хабаровске держится в стороне. Государственное телевидение молчит. В новостях по "Первому каналу", главному источнику информации россиян, протесты не упоминаются ни словом. Замалчивание - метод, который уже находил применение и при других демонстрациях".

"Но за кулисами уже готовятся переиначить протесты. Распространяются первые сообщения о том, что демонстрации были организованы. (...) Вероятно, остается лишь подождать, пока главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев в своем многочасовом политическом шоу не попытается внушить населению, что инициировало, организовало и оплатило демонстрации правительство США, ЦРУ, якобы спонсируемый Западом Алексей Навальный - или все они вместе", - заключает Stern.